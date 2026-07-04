Día Internacional del Cooperativismo, un reconocimiento al trabajo solidario y al desarrollo sostenible

Este 5 de julio, primer sábado del mes, se celebra el Día Internacional del Cooperativismo, una jornada destinada a reconocer la labor de las cooperativas y su contribución al desarrollo de comunidades más inclusivas, sostenibles y equitativas en todo el mundo.

La conmemoración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, en coincidencia con el centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895. Desde entonces, esta fecha invita a visibilizar el impacto positivo que las cooperativas generan en distintos ámbitos, promoviendo valores como la solidaridad, la responsabilidad, la equidad y la ayuda mutua.

En Argentina, la celebración se complementa con el Día Nacional del Cooperativismo, reforzando el reconocimiento a un modelo de organización que prioriza el bienestar de sus asociados y de la comunidad por sobre el lucro individual. Las cooperativas desempeñan un papel fundamental en sectores como la producción, el trabajo, los servicios, la educación, la vivienda y el consumo, impulsando oportunidades de desarrollo local y fortaleciendo las economías regionales.

Asimismo, el Día Internacional del Cooperativismo busca promover la cooperación entre entidades de todo el mundo y fortalecer el trabajo conjunto con gobiernos, organizaciones e instituciones para afrontar desafíos sociales, económicos y ambientales. En este sentido, el cooperativismo continúa consolidándose como una herramienta clave para construir sociedades más justas, participativas y sostenibles.

En esta fecha, se destaca el compromiso de millones de cooperativistas que, a través del esfuerzo colectivo y la gestión democrática, contribuyen diariamente al crecimiento de sus comunidades y al desarrollo de un futuro basado en la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cooperación.