Un castillo entrerriano alimenta la leyenda detrás de El Principito

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En el corazón de Concordia, Entre Ríos, se encuentra uno de los lugares más emblemáticos del litoral argentino: el Castillo San Carlos. Rodeado por un imponente parque natural y envuelto en historias que mezclan realidad y fantasía, este sitio es protagonista de una leyenda que, desde hace décadas, cautiva a viajeros y amantes de la literatura: la que asegura que inspiró a Antoine de Saint-Exupéry para escribir El Principito.

El castillo se levanta en el Parque San Carlos, un predio de 98 hectáreas de selvas en galería, lomadas verdes y miradores naturales con vistas privilegiadas hacia las islas de piedra de Salto Chico. Además de su riqueza paisajística, el lugar se convirtió en un espacio de gran valor turístico, cultural y educativo para la región.

Construido en 1888 por Édouard Demachy, hijo de un reconocido banquero francés, el Castillo San Carlos fue una residencia de lujo para la época. Sus 27 habitaciones, los mármoles, los vitrales, los terciopelos y los modernos sistemas de calefacción y agua corriente lo convirtieron en una de las construcciones más sofisticadas de la Argentina de fines del siglo XIX.

El encuentro que dio origen a la leyenda

La historia que une al castillo con El Principito comenzó en 1929. Mientras trabajaba como piloto de la compañía Aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry debió realizar un aterrizaje de emergencia en una zona cercana a Concordia debido a una falla mecánica en su avión Latécoère 25.

Tras el incidente, fue asistido por Suzanne y Edda Fuchs Valon, las jóvenes hijas de la familia francesa que habitaba el castillo. La hospitalidad de las hermanas y la belleza del paisaje impactaron profundamente al escritor, quien más tarde las recordaría cariñosamente como “las princesitas argentinas”.

Con el paso de los años, investigadores y especialistas comenzaron a señalar que aquella experiencia pudo haber dejado una profunda huella en la imaginación del autor.

El historiador Eduardo Tisocco, estudioso de la vida de Saint-Exupéry, sostiene que “el entorno de ensoñación del lugar está presente en El Principito. Hay algo de esas islas, de esos cielos, en las páginas del libro”.

La conexión se fortaleció aún más cuando, en 1941, Saint-Exupéry le escribió al reconocido cineasta Jean Renoir proponiéndole filmar una película en Concordia y describiendo al lugar como “el castillo de leyenda”, una frase que alimentó para siempre el vínculo entre este rincón entrerriano y una de las obras literarias más universales.

De las ruinas a uno de los grandes atractivos turísticos

El Castillo San Carlos sufrió un incendio en 1938 y permaneció durante décadas en estado de abandono. Sin embargo, en 2013 la Municipalidad de Concordia impulsó un importante proceso de restauración que permitió recuperar el edificio y transformarlo en un símbolo del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

“San Carlos es un hito de la memoria colectiva. Nos identifica más allá de las diferencias sociales, políticas o económicas. Es el sitio emblemático de Concordia, reconocido y querido por todos”, afirma Silvina Molina, licenciada en Turismo y jefa del Parque San Carlos.

Desde su reapertura, el predio recibe más de 50.000 visitantes por año. Turistas argentinos y extranjeros, estudiantes, funcionarios y amantes de la literatura recorren sus senderos y participan de visitas guiadas, teatralizaciones, recorridos literarios y actividades temáticas que reviven el universo de Saint-Exupéry, en un espacio donde la historia y la imaginación parecen encontrarse.

Ubicado a unos 430 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el Castillo San Carlos es hoy uno de los principales atractivos turísticos de Concordia y un destino imperdible para quienes desean descubrir el lugar donde nació una de las leyendas más encantadoras que rodean a El Principito.