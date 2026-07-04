La Provincia de Buenos Aires frente al desafío de las nuevas políticas del Mercado Europeo

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Durante décadas, la discusión sobre el desarrollo bonaerense estuvo centrada casi exclusivamente en aumentar la producción. Se habló de sembrar más, industrializar más y exportar más. Sin embargo, el escenario internacional ha cambiado profundamente. Hoy ya no alcanza con producir alimentos, fibras, biocombustibles o biomateriales de calidad. Los principales mercados del mundo, especialmente la Unión Europea, exigen demostrar que esos commodities fueron obtenidos mediante procesos ambientalmente sostenibles y plenamente trazables.

El “Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la Unión Europea”, presentado en 2024 y convertido en uno de los pilares de la nueva política agroalimentaria europea, marca un punto de inflexión. Europa ya no concibe la competitividad separada de la sostenibilidad. Por el contrario, ambas pasan a formar parte de una misma estrategia de seguridad alimentaria, climática e industrial.

Para una provincia como Buenos Ayres, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, este cambio puede representar tanto una enorme oportunidad como un serio riesgo.

La Provincia concentra buena parte de la producción de cereales, oleaginosas, carnes, lácteos y manufacturas de origen agropecuario que abastecen al mundo. Pero también arrastra numerosos pasivos ambientales acumulados durante décadas: cursos de agua contaminados (nitratos y arsénico), 77 enormes basurales a cielo abierto, efluentes industriales insuficientemente tratados, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y emisiones crecientes provenientes de procesos productivos poco eficientes.

Hasta hace pocos años estos problemas eran considerados cuestiones locales. Hoy forman parte de los criterios que determinarán quién podrá vender y quién quedará excluido de los mercados internacionales.

La Unión Europea avanza hacia sistemas de certificación ambiental cada vez más exigentes. Reglamentos como el de Productos Libres de Deforestación (EUDR), junto con nuevas normas sobre huella de carbono, economía circular, bienestar animal y trazabilidad integral, configuran un nuevo paradigma comercial. En otras palabras, el acceso al mercado europeo dependerá cada vez menos del precio y cada vez más de la calidad ambiental del proceso productivo.

Esto significa que una soja, un litro de aceite, una tonelada de trigo, un corte vacuno o un biocombustible bonaerense deberán demostrar no solamente su calidad comercial, sino también el origen de cada materia prima, el impacto ambiental de su producción y las condiciones bajo las cuales fueron elaborados.

En consecuencia, reducir los pasivos ambientales deja de ser una obligación exclusivamente ecológica para transformarse en una auténtica política de competitividad.

La política bonaerense necesita comprender que la remediación ambiental ya no constituye un gasto, sino una inversión estratégica. Recuperar cuencas hídricas y generar agua segura, modernizar plantas de tratamiento, eliminar basurales, restaurar suelos degradados, incorporar energías renovables, reutilizar residuos agroindustriales y desarrollar sistemas de economía circular fortalecerán la posición exportadora de Buenos Ayres durante las próximas décadas.

Pero la verdadera transformación no consiste únicamente en descontaminar. El desafío es convertir esos antiguos pasivos en nuevos activos productivos.

Los residuos agrícolas pueden transformarse en biomateriales, bioenergía, bioplásticos, fertilizantes orgánicos o insumos para nuevas industrias. Los efluentes pueden alimentar plantas de biogás. Los residuos forestales pueden convertirse en materiales de construcción. Incluso las emisiones pueden reducirse mediante agricultura de precisión, IA y nuevas tecnologías de captura de carbono.

Esta transición abre una enorme oportunidad para repoblar cientos de localidades bonaerenses mediante una red descentralizada de pequeñas y medianas industrias agrobioindustriales capaces de agregar valor cerca del lugar donde se producen las materias primas.

No se trata únicamente de proteger el ambiente. Se trata de generar empleo, atraer inversiones, mejorar la infraestructura local y construir una nueva matriz productiva capaz de responder a las exigencias del S,XXI.

Si Buenos Ayres logra anticiparse a esta transformación, podrá consolidarse como una de las principales plataformas agrobioindustriales sustentables del hemisferio sur. Pero si continúa postergando la remediación de sus pasivos ambientales, corre el riesgo de perder competitividad frente a regiones que ya comenzaron esta adaptación.

La discusión ya no es ambiental versus productiva. Esa dicotomía ha quedado superada. En el nuevo escenario internacional, producir de manera sostenible será la condición indispensable para seguir produciendo. Y para una provincia cuya riqueza depende de su capacidad exportadora, reducir los pasivos ambientales ya no es una opción: es la llave para conservar su lugar en el mercado europeo y liderar la nueva economía de la bioindustria.

*BuenosAyres Humana

Junín, capital de los bonaerenses