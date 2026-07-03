Aprender 2025: la Provincia destacó una mejora en los resultados de Lengua y Matemática

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 reflejan una mejora en los aprendizajes de Lengua y Matemática de los estudiantes de sexto año de la escuela primaria en la provincia de Buenos Aires, en comparación con la evaluación realizada en 2023.

La evaluación, de carácter censal, se llevó a cabo en noviembre del año pasado y alcanzó a niños y niñas que iniciaron la primaria en 2020, en plena pandemia de COVID-19, por lo que sus primeros años de escolaridad estuvieron atravesados por las restricciones sanitarias y las medidas de continuidad pedagógica.

Según informó la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, la cobertura de la prueba fue del 95,4% de las escuelas primarias y del 83,8% de los estudiantes de sexto año.

En Lengua, el 77,4% de los alumnos alcanzó un nivel de desempeño avanzado o satisfactorio, lo que representa un incremento de 10,2 puntos porcentuales respecto de 2023. En Matemática, el porcentaje llegó al 56,3%, con una mejora de 4,7 puntos porcentuales. Además, los puntajes obtenidos por la provincia quedaron por encima del promedio nacional.

El informe también destaca que los avances fueron especialmente significativos entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. En Lengua, el porcentaje de alumnos de escuelas estatales con desempeños por debajo del nivel básico descendió del 14,5% en 2023 al 6,4% en 2025. En Matemática, la reducción fue del 29,8% al 24,1%.

Entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico también se registró una mejora importante. En Lengua, quienes obtuvieron resultados por debajo del nivel básico pasaron del 19% al 7,4%, mientras que en Matemática el porcentaje disminuyó del 35,5% al 26,8%.

Desde la cartera educativa bonaerense atribuyeron estos resultados al trabajo sostenido de los docentes y a las políticas implementadas por el Gobierno provincial durante los últimos años, entre ellas la construcción y refacción de escuelas, la ampliación de las plantas docentes, la distribución de más de ocho millones de libros, el fortalecimiento de la conectividad y la puesta en marcha de programas destinados a recuperar aprendizajes tras la pandemia.

Asimismo, remarcaron la implementación de las Pruebas Escolares Bonaerenses desde 2022, una herramienta de evaluación formativa que, según indicaron, permitió acompañar el proceso de enseñanza en los distintos niveles.

En el comunicado oficial, la Provincia también cuestionó la relación establecida por el Ministerio de Capital Humano entre estos resultados y el Plan Nacional de Alfabetización. Sostuvo que los estudiantes evaluados cursaban quinto grado cuando ese programa fue anunciado y que la iniciativa estaba dirigida principalmente a los primeros años de la escuela primaria, por lo que consideró que no es posible atribuir los avances registrados a esa política nacional.

Además, recordó que el propio Informe Nacional de Aprender 2025 señala que la evaluación no permite establecer relaciones causales entre los desempeños observados y políticas específicas.

Finalmente, las autoridades provinciales advirtieron que, si bien los resultados muestran una recuperación respecto de 2023 y un retorno a niveles similares a los registrados en 2022 y 2018, aún persisten desafíos, especialmente en Matemática. En ese sentido, anunciaron que durante 2026 se implementará el programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) en el nivel secundario, con el objetivo de reforzar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad de los estudiantes que ingresan al nuevo nivel educativo con dificultades en sus aprendizajes.

Si lo necesitás, también puedo adaptarla al estilo de un portal digital como Cadena Nueve, con un enfoque más ágil y títulos SEO.