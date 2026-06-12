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Educación

Nueva semana del proyecto “Museo a las Escuelas”

Recibieron a alumnos y docentes de la Escuela Primaria Nro. 18 y la Escuela Secundaria Nro. 2 de la localidad de La Niña

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La dirección de Museo y Archivo Histórico, continúa desarrollando un nuevo ciclo del proyecto “Museo a las Escuelas”, habiendo recibido días atrás a alumnos y docentes de la Escuela Primaria Nro. 18 y la Escuela Secundaria Nro. 2 de la localidad de La Niña, quienes trabajaron en arqueología escolar sobre el ferrocarril; e identidad niñense y sus personajes, respectivamente, en tanto que alumnos de la EET N°2 trabajaron sobre el tema megafauna y educandos de la Primaria de 12 de Octubre hicieron lo propio con el ferrocarril dentro de arqueología escolar.

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