“No podemos ser más papistas que el Papa”: Eduardo Cerdeira cuestionó la aplicación local de Ficha Limpia

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Durante una entrevista en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, el exconcejal justicialista mandato cumplido Eduardo Cerdeira expresó fuertes cuestionamientos a la reciente aprobación de una ordenanza vinculada al concepto de “Ficha Limpia” en el distrito de Nueve de Julio.

Cerdeira aclaró en primer término que no está a favor de que personas con antecedentes penales ocupen cargos públicos, pero remarcó que cualquier iniciativa de este tipo debe respetar el marco legal vigente. “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó, al señalar que tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica de las Municipalidades establecen que la inhabilitación para ejercer cargos públicos debe producirse únicamente cuando exista una sentencia firme.

Según explicó, el proyecto aprobado contempla restricciones para personas que cuenten con determinadas condenas judiciales aun cuando estas no se encuentren firmes. En ese sentido, consideró que la norma podría ser declarada inconstitucional ante una eventual presentación judicial.

“¿Para qué vamos a vender humo si en el primer amparo que se interponga la ordenanza se cae?”, planteó el exedil, quien sostuvo además que el sistema electoral ya cuenta con mecanismos de control suficientes para impedir que personas inhabilitadas accedan a cargos públicos.

Entre esos mecanismos mencionó la verificación de antecedentes realizada por la Junta Electoral, los períodos de tachas habilitados durante los procesos electorales y la revisión de los títulos y condiciones legales de los concejales electos antes de asumir sus funciones.

Durante la entrevista, Cerdeira también cuestionó la prioridad otorgada al debate de la ordenanza frente a otras problemáticas que, según indicó, afectan actualmente a la comunidad. En ese sentido mencionó el estado del basural, los problemas de tránsito y el deterioro de calles y caminos rurales.

Asimismo, criticó el tratamiento mediático del tema y consideró que la discusión pública se ha desarrollado escuchando únicamente a quienes apoyan la iniciativa. “Está bueno discutir estos temas porque si no la gente se queda con una sola opinión”, expresó.

Respecto de los antecedentes de este tipo de proyectos, señaló que intentó acceder a la normativa impulsada en General Arenales, presentada como pionera en la provincia de Buenos Aires, pero aseguró que no pudo encontrar el texto completo para analizarlo.

Finalmente, sostuvo que cualquier propuesta destinada a fortalecer la transparencia institucional debe respetar las normas superiores. “Queremos ser transparentes, pero no podemos hacerlo violando la Constitución o la ley”, concluyó.

La entrevista se produjo en el marco del debate abierto tras la aprobación de la ordenanza, mientras se aguarda la definición del Departamento Ejecutivo sobre su promulgación.