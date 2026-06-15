Monasterio Santa María de Los Toldos: A un año de la partida del Padre Mamerto Menapace, como se vive en la abadía y los desafíos del presente

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En una entrevista en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el abad del Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos, padre Osvaldo Donnici, compartió reflexiones sobre la vida cotidiana en la comunidad monástica, recordó al padre Mamerto Menapace al cumplirse un año de su fallecimiento y analizó los desafíos espirituales de la actualidad.

Durante la conversación, Donnici describió cómo se vive el invierno en la histórica abadía benedictina, destacando que el frío y la humedad forman parte del paisaje habitual del lugar. También desmitificó la idea de que los monjes llevan una vida sedentaria, explicando que las tareas diarias incluyen limpieza, mantenimiento, cocina y múltiples actividades que exigen una intensa movilidad dentro de las amplias instalaciones del monasterio.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista estuvo dedicado al recuerdo del padre Mamerto Menapace, figura emblemática de la espiritualidad argentina y referente indiscutido de la comunidad de Los Toldos. Donnici señaló que, aunque su presencia física ya no está, continúa siendo recordado por numerosas personas que visitan su tumba en el cementerio monástico.

“Se lo extraña, por supuesto. La gente sigue viniendo y preguntando por él. Ahora muchas de esas visitas terminan en el cementerio, donde siempre aparece una flor o algún recuerdo”, expresó.

El abad recordó además las dificultades de salud que atravesó Menapace durante sus últimos años, especialmente por sus problemas respiratorios, que limitaron progresivamente su capacidad para recibir visitantes, aunque nunca perdió su disposición para escuchar y acompañar a quienes se acercaban al monasterio.

Actualmente, la comunidad benedictina está integrada por 15 monjes, algunos de ellos desempeñando tareas pastorales y formativas en distintos países de América Latina. Paralelamente, la hospedería continúa funcionando con normalidad, recibiendo personas que buscan espacios de retiro, silencio y reflexión.

En ese sentido, Donnici remarcó que existe una creciente necesidad de encuentro interior en la sociedad actual.

“La gente tiene mucha necesidad de encontrarse consigo misma y encontrarse con un Dios que siempre los recibe. El monasterio ofrece silencio, escucha y soledad fecunda, elementos que hoy son muy necesarios”, afirmó.

La próxima semana, la abadía será sede del retiro anual del clero de la Diócesis de Nueve de Julio, encuentro que reunirá a sacerdotes de toda la región para fortalecer la espiritualidad y la vida pastoral, encabezados por el Obispo Ariel Torrado Mosconi.

Consultado sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia en la actualidad, el religioso destacó la importancia de asumir con profundidad la fe recibida en el bautismo y de tomar decisiones de vida firmes en una sociedad marcada por la incertidumbre y la multiplicidad de opciones.

“No existe salvación sin tentación”, recordó citando a los antiguos Padres del Desierto, para explicar que toda vocación exige esfuerzo, perseverancia y una renovación constante de las elecciones realizadas.

Finalmente, Donnici reconoció que la comunidad monástica atraviesa una etapa de reflexión interna luego de las recientes pérdidas de varios sacerdotes históricos de la abadía, entre ellos Mamerto Menapace, el padre Héctor y el padre Pedro. Sin embargo, aseguró que la estabilidad propia de la tradición benedictina sigue siendo una fortaleza para quienes buscan en el monasterio un lugar de oración y acompañamiento espiritual.

“Las personas saben que siempre encontrarán a alguien en el monasterio. La oración nunca se interrumpe y los horarios se mantienen. Esa continuidad es parte de nuestra misión”, concluyó.

La entrevista dejó además un mensaje de esperanza y compromiso con la construcción cotidiana de la paz y la justicia, comenzando por los pequeños gestos y las relaciones más cercanas, para luego proyectarlos hacia toda la sociedad.

Finalmente, el abad dejó un mensaje centrado en la construcción de la paz y la justicia desde los ámbitos más cercanos. Consideró que las grandes transformaciones sociales comienzan en los gestos cotidianos, en la convivencia familiar y en las relaciones personales, donde cada persona puede aportar para construir una sociedad más humana, solidaria y fraterna.

En relación con la vida comunitaria, Donnici explicó que la abadía atraviesa un período de reflexión y reorganización luego de la pérdida de varios sacerdotes que dejaron una huella profunda en la historia reciente de la institución. Estos cambios han llevado a revisar responsabilidades, servicios pastorales y proyectos de futuro, manteniendo siempre la identidad benedictina basada en la estabilidad, la oración y el trabajo.