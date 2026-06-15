Día Global del Viento: la energía renovable que impulsa el futuro sostenible

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El viento no solo forma parte de los procesos naturales que sostienen la vida en el planeta, sino que también se ha convertido en una de las principales fuentes de energía renovable a nivel mundial. Con el objetivo de promover sus beneficios y dar a conocer el trabajo del sector eólico, en 2007 la Asociación Europea de Energía Eólica impulsó la creación del Día Global del Viento, una efeméride que hoy se celebra en numerosos países.

La energía eólica aprovecha la fuerza y velocidad del viento para generar electricidad mediante aerogeneradores o molinos de viento. Se trata de una fuente de energía limpia, inagotable y libre de emisiones contaminantes, que contribuye a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a combatir el cambio climático.

Actualmente, Estados Unidos lidera la producción mundial de energía eólica, seguido por países como China, Alemania, India, España y Brasil. Según estimaciones de la Asociación Mundial de la Energía Eólica (WWEA), los parques eólicos instalados en todo el mundo generan cerca del 4% de la demanda global de electricidad.

Entre las principales ventajas de esta tecnología se destacan sus bajos costos de generación y su capacidad para producir energía sin emitir gases de efecto invernadero. Sin embargo, también enfrenta desafíos, como la imposibilidad de almacenar la energía producida de forma inmediata y el impacto visual que generan los grandes aerogeneradores en el paisaje.

Además, especialistas señalan que algunas instalaciones pueden afectar a determinadas especies de aves, especialmente durante la noche, por lo que el sector trabaja en el desarrollo de tecnologías que reduzcan estos efectos.

En los últimos años, la innovación ha abierto nuevas posibilidades para la energía eólica. Los aerogeneradores flotantes, instalados mar adentro, permiten aprovechar los fuertes vientos oceánicos y ampliar la capacidad de generación renovable. Países como Japón y Noruega ya avanzan en proyectos de este tipo, considerados una de las apuestas más prometedoras para el futuro energético.

La celebración del Día Global del Viento invita a reflexionar sobre la necesidad de acelerar la transición hacia energías renovables y fortalecer las acciones destinadas a proteger el planeta frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.