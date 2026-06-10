Nueve de Julio se suma al acuerdo entre Provincia y UNICEF para fortalecer las políticas de niñez y adolescencia

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La Municipalidad de Nueve de Julio participará este miércoles de la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y UNICEF, destinado a fortalecer las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia. El acuerdo en La Plata estará encabezado por la intendente María José Gentile, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y representantes del organismo internacional.

Acompañarán a la jefa comunal la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, y la concejal justicialista Nancy Grizutti, quien coordinó las gestiones para el encuentro.

La iniciativa se enmarca en una nueva etapa de trabajo conjunto entre la Provincia de Buenos Aires y UNICEF para el período 2026-2027, con el objetivo de ampliar y fortalecer las acciones vinculadas a la inclusión social, la protección de derechos, la salud, la nutrición y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La agenda fue organizada entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, de la que participaron funcionarios provinciales y municipales, representantes de UNICEF, equipos técnicos del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). Ello permitirá que personal capacitado llevará adelante actividades en el distrito.

MUNA es una iniciativa impulsada por UNICEF que busca fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales para diseñar e implementar políticas públicas centradas en los derechos de las infancias y adolescencias.

Entre los principales ejes de trabajo previstos para los próximos dos años se encuentran la atención integral de la primera infancia, la generación de entornos saludables, la prevención de las violencias, la inclusión educativa de adolescentes que abandonaron la escuela y el fortalecimiento de las políticas de promoción y protección de derechos.

Con la participación de Nueve de Julio en este acuerdo, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el trabajo articulado con organismos provinciales e internacionales.