Unas 200 personas marcharon en Bolívar para reclamar justicia por el envenenamiento masivo de perros

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Unos 200 vecinos se movilizó este martes por las calles de Bolívar para reclamar justicia y exigir medidas concretas ante la ola de envenenamiento de perros que conmueve a la comunidad.

La manifestación, organizada por vecinos y proteccionistas, culminó en el Palacio Municipal, donde una delegación fue recibida por autoridades locales.

La concentración comenzó alrededor de las 13 en el Centro Cívico y, media hora más tarde, los manifestantes iniciaron la marcha. El primer punto del recorrido fue la sede de la Comisaría de Bolívar, donde los participantes colocaron fotografías de las mascotas fallecidas como consecuencia de los envenenamientos, en un emotivo homenaje y como símbolo del reclamo de justicia.

Posteriormente, la columna avanzó hasta el Municipio, donde los vecinos renovaron el pedido de respuestas ante una problemática que, según denunciaron, se agrava desde hace varios meses. De acuerdo con los registros de organizaciones proteccionistas, durante 2026 ya se contabilizaron más de 100 casos de animales envenenados y las muertes superarían las 60.

En el edificio comunal, una delegación integrada por vecinos afectados y representantes de la Sociedad Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar (SAPAAB) mantuvo una reunión con la concejal Laura Rodríguez.

Al finalizar el encuentro, algunos de los participantes señalaron que, de manera extraoficial, desde el Ejecutivo municipal les informaron que se encuentra en evaluación la implementación de una recompensa destinada a quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables de los envenenamientos. También indicaron que las cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores de la ciudad no han logrado aportar pruebas suficientes para avanzar en la investigación.

La movilización representó la primera manifestación masiva organizada específicamente para visibilizar esta problemática. A lo largo del recorrido, numerosos vecinos caminaron con las fotografías de sus mascotas, recordando a los animales fallecidos y reclamando que, pese a la cantidad de casos registrados, aún no existan responsables identificados.

Los organizadores insistieron en la necesidad de profundizar la investigación y de implementar medidas urgentes para evitar que continúen los hechos, al tiempo que reclamaron una respuesta concreta de las autoridades para esclarecer los envenenamientos que mantienen en alerta a la comunidad bolivarense.