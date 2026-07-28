Copa Granate 2026: San Agustín pone en marcha una nueva fiesta del fútbol infantil y destaca el crecimiento del deporte formativo

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Con gran expectativa, el Club Deportivo San Agustín dará inicio este miércoles a la sexta edición de la Copa Granate, un certamen de fútbol infantil que reunirá a cientos de chicos y sus familias durante cuatro jornadas consecutivas, consolidándose como uno de los principales eventos deportivos del receso invernal en 9 de Julio.

En diálogo con Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el coordinador deportivo Tato Márquez confirmó que el torneo comenzará a las 11 de la mañana y se desarrollará entre miércoles, jueves, viernes y sábado, cuando se disputarán las finales de las categorías competitivas.

La Copa Granate está destinada a las categorías 2014, 2016, 2018 y 2019. Las tres primeras competirán por el título, mientras que la categoría 2019 tendrá un formato recreativo, priorizando la participación y la diversión de los más pequeños.

“Los chicos quieren jugar al fútbol y estos torneos movilizan a toda la familia. Para ellos es como jugar un Mundial. Ese es el espíritu que buscamos”, expresó Márquez.

Un club que no deja de crecer

Durante la entrevista también destacó el importante crecimiento que ha tenido el Deportivo San Agustín en materia de infraestructura.

Actualmente, la institución cuenta con cuatro canchas de fútbol iluminadas, una cancha de césped sintético para los más pequeños y continúa incorporando mejoras que fortalecen el desarrollo de las divisiones inferiores.

“Siempre hay dirigentes comprometidos que trabajan para hacer crecer al club. A veces se puede avanzar más y otras menos, pero la idea es seguir mejorando todos los días”, señaló.

El fútbol como escuela de vida

Más allá de la competencia, Márquez remarcó el verdadero objetivo que persigue el trabajo en las inferiores.

“El fútbol forma personas. No solamente buscamos ganar campeonatos o formar jugadores. También queremos ayudar a construir buenos hábitos, compañerismo, respeto y valores que acompañen a los chicos durante toda la vida.”

En ese sentido, resaltó que el deporte sigue siendo una herramienta fundamental para la integración social y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Orgullo nuevejuliense por Alexander Díaz

Otro de los temas destacados de la entrevista fue el gran presente del delantero nuevejuliense Alexander “Calabaza” Díaz, quien se convirtió en una de las figuras de la fecha tras convertir un extraordinario gol frente a Boca Juniors.

Márquez recordó que lo dirigió cuando apenas tenía 14 años en 11 Tigres y aseguró que desde muy pequeño demostraba condiciones diferentes.

“Era un crack desde chico. Tenía humildad, sacrificio y unas condiciones futbolísticas extraordinarias. Lo hicimos debutar con apenas 14 años y siempre supimos que podía llegar muy lejos.”

El entrenador también destacó que, pese a su crecimiento profesional, Díaz mantiene intactos sus valores.

“Cada vez que vuelve a 9 de Julio visita a sus amigos, mantiene el vínculo con su familia y nunca perdió la humildad. Eso también explica por qué hoy está donde está.”

Finalmente, Márquez invitó a toda la comunidad a acompañar la Copa Granate durante las cuatro jornadas de competencia.

“Queremos que las familias disfruten viendo jugar a sus hijos y nietos. El fútbol sigue siendo una herramienta de unión, amistad y crecimiento para toda la comunidad.”