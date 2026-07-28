Día Mundial contra la Hepatitis: llaman a reforzar la prevención, el diagnóstico y el acceso al tratamiento

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El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una jornada destinada a sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo las hepatitis virales, que continúan siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial.

La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en homenaje al nacimiento del Dr. Baruch Blumberg, ganador del Premio Nobel de Medicina, quien descubrió el virus de la hepatitis B y desarrolló la primera prueba diagnóstica y la vacuna contra esta enfermedad.

Las hepatitis virales —principalmente los tipos A, B, C, D y E— provocan inflamación del hígado y, en muchos casos, pueden evolucionar sin síntomas durante años. Si no son detectadas y tratadas a tiempo, pueden derivar en cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Según la OMS, millones de personas en el mundo conviven con hepatitis B o C sin saberlo. Por eso, uno de los principales desafíos continúa siendo ampliar el acceso a las pruebas diagnósticas y garantizar que quienes reciben un diagnóstico puedan acceder al tratamiento oportuno.

En los últimos años, los avances médicos permitieron contar con vacunas eficaces para prevenir la hepatitis A y B, además de tratamientos capaces de curar la mayoría de los casos de hepatitis C. Sin embargo, la cobertura de diagnóstico y tratamiento aún resulta insuficiente para alcanzar el objetivo de eliminar las hepatitis virales como amenaza para la salud pública hacia el año 2030.

En este contexto, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de completar los esquemas de vacunación, evitar compartir elementos cortopunzantes, mantener prácticas sexuales seguras y realizar controles médicos cuando existan factores de riesgo.

Bajo el lema de la campaña mundial “Es hora de actuar”, la OMS y organismos de salud insisten en la necesidad de fortalecer las políticas públicas, mejorar el acceso a la atención y promover la información para reducir el impacto de una enfermedad que puede prevenirse, detectarse y tratarse.