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La CEyS programó un corte de energía para este martes en la zona de Corbett y Santos Unzué

La interrupción del servicio se extenderá entre las 9 y las 13 horas debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Desde la cooperativa informaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán reprogramadas

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) de Nueve de Julio informó que este martes 28 de julio, entre las 9:00 y las 13:00, se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico para realizar tareas de mantenimiento sobre la red.

Según se indicó, la interrupción del servicio afectará al sector comprendido por la zona de Corbett y Santos Unzué, de acuerdo con el área delimitada en el plano difundido por la entidad.

Desde la CEyS explicaron que estos trabajos forman parte del cronograma de mantenimiento preventivo destinado a optimizar el funcionamiento de la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, la cooperativa aclaró que, si las condiciones climáticas fueran adversas, las tareas serán postergadas hasta nuevo aviso.

 

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