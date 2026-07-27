Pellegrini presentó “SOS Ciudad”: el juez de Faltas Gastón La Menza impulsa un debate sobre el futuro de las ciudades

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En una entrevista brindada a ‘Despertate’ programa líder a la mañana nuevejuliens por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el juez de Faltas del Municipio de Pellegrini, Dr. Gastón La Menza, explicó el alcance de su libro “SOS Ciudad”, una obra que propone repensar el presente y el futuro de las ciudades argentinas desde una mirada integral, poniendo el foco en la convivencia, la seguridad, la planificación y el compromiso ciudadano.

Durante el diálogo con el periodista Gustavo Tinetti, La Menza sostuvo que escribir un libro sobre las problemáticas urbanas representa hoy un verdadero desafío en tiempos donde predominan las redes sociales y el consumo inmediato de información.

“Leer un libro hoy es un acto de rebeldía, reflexionó, al tiempo que remarcó la importancia de recuperar el hábito de la lectura y del análisis profundo de los problemas que atraviesan las comunidades.

Una ciudad pensada para el siglo XXI

El magistrado municipal explicó que “SOS Ciudad” nació a partir de su experiencia como juez de Faltas, su recorrido por distintas provincias argentinas y su paso por Nueva Zelanda, donde pudo observar modelos urbanos basados en el respeto por las normas, la planificación y la responsabilidad ciudadana.

Según expresó, muchas ciudades continúan siendo administradas con estructuras pensadas para el siglo pasado, mientras deben afrontar nuevos desafíos vinculados al mundo digital, la seguridad vial, la salud pública y la convivencia.

“La ciudad de hoy no solo enfrenta problemas analógicos, sino también digitales. Nuestros hijos pueden ser víctimas de bullying, grooming o ludopatía sin salir de sus casas”, advirtió.

Seguridad vial y educación

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la creciente preocupación por el tránsito.

La Menza señaló que la circulación de motocicletas sin casco, sin luces, con escapes modificados y conducidas por menores constituye una problemática presente en prácticamente todas las ciudades del país.

En ese sentido sostuvo que la solución no depende únicamente de las sanciones.

“Las normas son importantes, pero también lo es el compromiso de las familias, la educación vial y la prevención. No alcanza solamente con hacer una ordenanza”, afirmó.

Asimismo consideró imprescindible actualizar la Ley Nacional de Tránsito y las normativas provinciales para responder a las nuevas realidades del parque automotor y de la movilidad urbana.

El rol de los municipios

El juez de Faltas destacó que muchas veces las tareas municipales pasan inadvertidas hasta que ocurre una tragedia.

Recordó que controles bromatológicos, inspecciones comerciales, habilitaciones y fiscalizaciones forman parte de una política preventiva destinada a proteger la salud y la seguridad de la población.

También planteó la necesidad de modernizar el funcionamiento de los juzgados de Faltas, incorporando herramientas digitales que agilicen notificaciones y procedimientos administrativos.

Una obra que genera interés

La Menza reveló que el libro ya comenzó a despertar interés en distintos ámbitos del país.

Tras su presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la publicación comenzó a comercializarse en librerías de alcance nacional y recibió invitaciones para ser presentada en distintas ciudades bonaerenses.

El autor señaló que el objetivo de “SOS Ciudad” es abrir un debate sobre el modelo de ciudad que los argentinos desean construir.

“Transformar una ciudad comienza hablando de sus problemas. Cuando la comunidad empieza a debatirlos, ya se dio el primer paso hacia el cambio”, concluyó.