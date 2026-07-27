Eduardo Barucco: “El Mundial dejó enseñanzas y la Liga sigue creciendo con nuevos desafíos”

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Con el comienzo de una nueva temporada para el fútbol nuevejuliense, el presidente de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, Eduardo Barucco, pasó por los micrófonos de Despertate y brindó un amplio panorama sobre el presente de la competencia local, las modificaciones reglamentarias impulsadas por FIFA y los desafíos organizativos que enfrenta la institución.

En primer lugar, Barucco explicó que recientemente se desarrolló una capacitación destinada a árbitros, directores técnicos y capitanes de los clubes para informar sobre las actualizaciones del reglamento. Si bien muchas de las modificaciones surgieron a partir de la experiencia del último Mundial, aclaró que algunas serán difíciles de aplicar plenamente en el ámbito local debido a la falta de tecnología con la que sí cuentan las grandes competencias internacionales.

Entre los cambios más relevantes destacó el nuevo límite de siete segundos para que el arquero reponga el balón y cinco segundos para realizar los laterales, medidas que buscan aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir las demoras deliberadas. No obstante, señaló que su implementación dependerá en gran medida del criterio arbitral.

Respecto al campeonato, Barucco manifestó que las expectativas para este año son positivas, luego de varias temporadas con buena participación deportiva. Sin embargo, reconoció que el principal desafío continúa siendo el aspecto económico.

“Los costos aumentan permanentemente. Los honorarios arbitrales y los adicionales policiales se actualizan, mientras que las entradas tienen un límite porque también hay que cuidar el bolsillo de la gente”, sostuvo.

El dirigente confirmó además que el torneo de Primera División tiene previsto comenzar alrededor del 20 de septiembre, manteniendo una estructura similar a la del año pasado. Paralelamente, la Liga trabaja en una actualización de la reglamentación referida a los jugadores foráneos, con el objetivo de adecuarla a las nuevas modalidades de acreditación de domicilio sin perder el espíritu de fomentar el desarrollo de futbolistas locales.

Otro de los temas abordados fue la organización de una competencia que reúne a 20 clubes de todo el partido de Nueve de Julio. Para Barucco, esa amplia participación representa un aspecto muy positivo porque fortalece la representación de las localidades, aunque también genera importantes desafíos logísticos.

La disponibilidad de efectivos policiales obliga muchas veces a distribuir los encuentros entre viernes, sábado, domingo e incluso días de semana, ya que una sola dependencia policial debe cubrir todos los operativos de seguridad de la Liga. También remarcó la importancia de que los clubes cuenten con una estructura institucional sólida para sostener su participación en el tiempo y continuar cumpliendo su función social dentro de cada comunidad.

Finalmente, Barucco dejó una reflexión sobre el reciente Mundial de fútbol. Si bien lamentó que la Selección Argentina no pudiera alcanzar un nuevo título, destacó el rendimiento del equipo y el entusiasmo que generó la competencia.

“Fue un muy buen Mundial. Todos lo vivimos con mucha pasión. Nos tocó perder la final, pero llegar a un subcampeonato no es poca cosa. El fútbol siempre deja enseñanzas y ahora debemos seguir trabajando para que nuestro fútbol local continúe creciendo”, concluyó.