Más de 20 motos secuestradas en operativos de control durante el fin de semana

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La Municipalidad de Nueve de Julio reforzó durante el último fin de semana los operativos de prevención y control en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en un trabajo conjunto entre la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Dirección de Tránsito y la Policía Comunal. Las acciones se desarrollaron entre la noche del viernes y el domingo, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y responder a los reclamos de vecinos por ruidos molestos y maniobras irregulares.

Los controles estuvieron especialmente dirigidos a motocicletas y vehículos que circulaban en zonas de alta concentración, donde habitualmente se registran inconvenientes relacionados con escapes adulterados y otras infracciones a la normativa vigente. El viernes, además, el operativo contó con el apoyo de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que reforzaron las tareas preventivas.

Como resultado de los procedimientos, fueron secuestrados más de veinte motovehículos que presentaban distintas irregularidades, entre ellas escapes modificados y otras faltas contempladas tanto en las ordenanzas municipales como en la Ley Nacional de Tránsito.

En paralelo, durante un control de alcoholemia realizado en conjunto con Patrulla Vial, las autoridades procedieron al secuestro de un automóvil Toyota Corolla proveniente de la ciudad de Bragado.

Desde el Municipio destacaron que los controles forman parte de una política sostenida para abordar una problemática que preocupa a la comunidad, especialmente en horarios nocturnos. En ese sentido, remarcaron que continuarán desarrollando operativos preventivos, controles vehiculares y acciones coordinadas con las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas y mejorar la convivencia urbana.