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Policiales

Capturaron en Lincoln a un hombre buscado por la Justicia en una causa por desobediencia

La detención fue concretada por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local en un domicilio de calle Ituzaingó, el hombre, de 34 años, tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 de Junín y quedó a disposición de la Justicia

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Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Lincoln concretó la detención de un hombre de 34 años que registraba un pedido de captura en el marco de una causa por el delito de desobediencia.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Ituzaingó al 700, donde los efectivos interceptaron y aprehendieron al imputado, dando cumplimiento a una orden de detención librada por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Junín.

Tras el operativo, la Fiscalía interviniente de Lincoln fue informada de lo actuado y avaló el procedimiento policial, disponiendo el cumplimiento de las actuaciones judiciales correspondientes.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa el proceso en el marco de la causa penal.

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