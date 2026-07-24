Hallaron sin vida a un hombre de 51 años en cercanías de Antonio Aita y Tucumán

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Un hombre de 51 años fue hallado sin vida este viernes en la intersección de las calles Antonio Aita y Tucumán, en la ciudad de Nueve de Julio.

La víctima fue identificada como Emir Santarrosa, de 51 años. Según las primeras informaciones, vecinos de la zona advirtieron una situación que les llamó la atención y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Tras el llamado, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y constataron el fallecimiento del hombre. Posteriormente, se dio intervención a la autoridad judicial y a los peritos correspondientes para llevar adelante las actuaciones de rigor.

Por estas horas, se investigan las circunstancias del deceso. De acuerdo con las primeras evaluaciones, no se descarta que el fallecimiento haya ocurrido por causas naturales, aunque será la investigación y las pericias médicas las que determinen con precisión el origen de la muerte.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.