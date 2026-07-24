Daniel Gollan: “La salud pública necesita un Estado presente que prevenga y cuide a la gente”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El próximo lunes, el diputado nacional mandato cumplido y exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, visitará Nueve de Julio para participar de una jornada organizada por el espacio Movimiento Derecho al Futuro, donde compartirá un encuentro abierto con vecinos, trabajadores de la salud y militantes.

En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Gollan explicó que la actividad tendrá un formato participativo, priorizando el intercambio con la comunidad.

“Vamos a escuchar mucho más de lo que vamos a hablar. Queremos conocer cómo vive la gente esta realidad y construir colectivamente una propuesta para el futuro”, expresó.

“La Salud Pública está atravesando una situación crítica”

Durante la entrevista, el exministro realizó un extenso análisis de la situación sanitaria nacional y sostuvo que el retiro del Estado Nacional de programas esenciales está generando consecuencias preocupantes.

Uno de los puntos centrales fue la caída en las coberturas de vacunación.

Según explicó, Argentina pasó de ocupar los primeros lugares de Latinoamérica en inmunización a ubicarse entre los países con menores coberturas, situación que atribuyó tanto a la falta de campañas oficiales como al crecimiento de discursos antivacunas.

Advirtió además que comienzan a reaparecer enfermedades que estaban prácticamente controladas, como el sarampión, la tos convulsa y otras patologías inmunoprevenibles.

Críticas al desmantelamiento de programas sanitarios

Gollan cuestionó la reducción del programa Remediar, la falta de medicamentos oncológicos y el debilitamiento de organismos de control sanitario.

Aseguró que abandonar las políticas preventivas termina siendo mucho más costoso para el sistema de salud.

“Una caja de antibióticos puede evitar una internación en terapia intensiva que cuesta millones de pesos. La prevención siempre es más barata que atender las consecuencias.”

También expresó preocupación por la salida de Argentina de organismos internacionales vinculados a la salud, señalando que ello podría dificultar el acceso a vacunas y medicamentos.

La Provincia intenta sostener el sistema

El exfuncionario destacó el esfuerzo que realiza la Provincia de Buenos Aires para compensar el retiro de programas nacionales mediante campañas de vacunación, promotores de salud y provisión de medicamentos.

No obstante, afirmó que ningún distrito provincial puede reemplazar completamente el rol del Estado Nacional.

Infraestructura y rutas

Durante la entrevista con Gustavo Tinetti, también hizo referencia al estado de las rutas nacionales y cuestionó la paralización de obras de infraestructura.

Sostuvo que la falta de mantenimiento incrementa los accidentes viales y reclamó que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles sean destinados al fin para el cual fueron creados.

Malvinas y soberanía

En otro tramo de la conversación destacó el gesto de la Selección Argentina de fútbol al exhibir la bandera con la consigna “Las Malvinas son Argentinas”, calificándolo como un acto de profundo contenido patriótico.

Asimismo manifestó preocupación por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur y sostuvo que la defensa de la soberanía debe ocupar un lugar central en la agenda nacional.

Una jornada de debate en Nueve de Julio

La actividad prevista para el lunes buscará abrir un espacio de diálogo sobre la realidad sanitaria, el rol del Estado y los desafíos de la salud pública.

Gollan insistió en que el objetivo principal será escuchar a los vecinos.

“Necesitamos dirigentes que recorran el territorio, escuchen a la gente y construyan soluciones junto a la comunidad.”

La visita se enmarca en una serie de encuentros que el dirigente viene desarrollando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con el propósito de debatir propuestas de cara al futuro y reivindicar la importancia de una salud pública fuerte, universal y accesible para todos.