Los jóvenes avanzan con el Mural Colectivo del proyecto “Energía Que Nos Une y Comunica”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -



Continúa el desarrollo del Mural Colectivo impulsado en el marco del proyecto “Energía Que Nos Une y Comunica”, una propuesta que reúne a estudiantes de escuelas públicas y privadas de la ciudad.

Durante el cuarto encuentro participaron alumnos de 3.º y 4.º año, quienes presentaron los bocetos trabajados junto a sus docentes. La jornada contó con el acompañamiento del muralista David Correa, con quien comenzaron la selección de las propuestas y el armado de las maquetas que servirán de base para la obra final.

Desde la Cooperativa destacaron el compromiso de las instituciones educativas, los equipos docentes y los estudiantes que forman parte de esta iniciativa, que busca poner en valor la creatividad, el trabajo colaborativo y la participación de los jóvenes.

El mural será el resultado de un proceso colectivo en el que las ideas de los estudiantes se transformarán en una obra que representará el espíritu del proyecto y el vínculo entre la comunidad y la Cooperativa.

#CEyS9deJulio