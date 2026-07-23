Secuestran seis motocicletas en allanamientos por ruidos nocivos y alteración del orden público en Pehuajó

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Un importante despliegue policial se concretó este jueves en Pehuajó en el marco de una investigación por ruidos molestos y alteración del orden público, que culminó con el secuestro de seis motocicletas durante una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Faltas Municipal.

La causa se originó luego de que las autoridades detectaran a varios jóvenes oriundos de la ciudad circulando en motocicletas y generando ruidos nocivos que afectaban la tranquilidad de los vecinos. Tras reunir los elementos probatorios, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Estación de Policía Comunal Pehuajó, con el apoyo de la Guardia Urbana, el Grupo Táctico Operativo (GTO), la DDI Trenque Lauquen, la Delegación de Narcotráfico, el Comando de Prevención Rural (CPR), el Grupo GAD, Policía Vial y distintas dependencias policiales de la jurisdicción.

Como resultado de los operativos, seis allanamientos arrojaron resultado positivo y permitieron el secuestro de las motocicletas involucradas en la investigación por presuntas infracciones a la normativa vigente sobre ruidos nocivos y alteración del orden público.

Las actuaciones continúan bajo la intervención del Juzgado de Faltas Municipal de Pehuajó, que seguirá con las medidas administrativas correspondientes.