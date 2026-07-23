Preocupación en la provincia por la suba del desempleo

El mercado laboral de la provincia de Buenos Aires mostró un nuevo deterioro durante el primer trimestre de 2026. Según datos difundidos por el Ministerio de Economía bonaerense a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el desempleo aumentó en los seis principales aglomerados urbanos respecto del mismo período de 2023, con Mar del Plata como el distrito que registró el mayor salto en la tasa de desocupación.

El ministro de Economía provincial, Pablo López, atribuyó el escenario a la política económica implementada por el Gobierno nacional y aseguró que el impacto ya se refleja en el empleo de miles de familias bonaerenses.

La política económica nacional está excluyendo a miles de familias bonaerenses

La desocupación alcanzó el 9,5% en los principales centros urbanos

De acuerdo con el informe elaborado por la cartera económica provincial, la tasa promedio de desocupación en los seis aglomerados bonaerenses pasó del 8% en el primer trimestre de 2023 al 9,5% en igual período de 2026, lo que representa un incremento de 1,5 puntos porcentuales.

En términos absolutos, el Gobierno bonaerense estimó que actualmente existen 137.000 personas desocupadas más que tres años atrás.

El aumento del desempleo se produce en un contexto marcado por despidos, suspensiones y cierres de empresas en distintos sectores productivos, una situación que, según la administración de Axel Kicillof, refleja el impacto de la caída de la actividad económica.

Mar del Plata lideró el deterioro del mercado laboral

Entre los aglomerados relevados por la EPH, Mar del Plata fue el que experimentó el mayor crecimiento del desempleo.

La ciudad pasó de una tasa de desocupación del 4,9% en el primer trimestre de 2023 al 9,3% en el mismo período de 2026, lo que implica un incremento de 4,4 puntos porcentuales y prácticamente duplicó el nivel registrado tres años atrás.

Detrás se ubicaron:

Bahía Blanca-Cerri: pasó del 7,8% al 10,1% (+2,3 puntos).

pasó del 7,8% al 10,1% (+2,3 puntos). San Nicolás-Villa Constitución: aumentó del 8,6% al 10,4% (+1,8 puntos).

aumentó del 8,6% al 10,4% (+1,8 puntos). Partidos del Gran Buenos Aires: subió del 8,3% al 9,7% (+1,4 puntos).

subió del 8,3% al 9,7% (+1,4 puntos). Gran La Plata: pasó del 7,1% al 7,8% (+0,7 puntos).

pasó del 7,1% al 7,8% (+0,7 puntos). Viedma-Carmen de Patagones: registró una suba del 0,3% al 2,1%.

También creció la subocupación

El informe advierte que el deterioro del mercado laboral no se limita al aumento de la desocupación. La subocupación —que comprende a quienes trabajan menos horas de las que necesitan y desean hacerlo— también mostró un fuerte incremento en cinco de los seis aglomerados analizados.

El caso más significativo fue el de Gran La Plata, donde la tasa prácticamente se duplicó al pasar del 9,3% al 18,2%.

También se observaron aumentos importantes en:

Partidos del Gran Buenos Aires: del 8,9% al 12,1%.

Promedio de los seis aglomerados bonaerenses: del 9% al 12,3%.

Para el ministro Pablo López, este indicador refleja una realidad que muchas veces queda opacada por la tasa de desempleo.

Mar del Plata, la excepción en subocupación

A diferencia del resto de las regiones relevadas, Mar del Plata fue el único aglomerado donde la subocupación mostró una disminución.

La tasa descendió del 13,8% al 10,5%. Sin embargo, continúa ubicándose entre las ciudades con mayores dificultades de inserción laboral, debido al fuerte crecimiento del desempleo registrado durante los últimos tres años.

Jóvenes y adultos: cómo evolucionó el desempleo

El relevamiento también permitió observar diferencias según edad y género.

Entre los jóvenes de hasta 29 años, el desempleo femenino mostró una reducción al pasar del 19,2% al 17,1%. En contraste, entre los varones de esa misma franja etaria la desocupación aumentó del 14,4% al 16,7%.

En el grupo de personas de entre 30 y 64 años, tanto mujeres como hombres registraron incrementos en las tasas de desempleo, lo que evidencia que el deterioro del mercado laboral alcanzó a prácticamente todos los segmentos de la población económicamente activa.

Un escenario que profundiza la preocupación

Los datos difundidos por el Gobierno bonaerense reflejan un contexto laboral más complejo que el observado en 2023. El aumento simultáneo del desempleo y la subocupación evidencia que no solo creció la cantidad de personas sin trabajo, sino también la de quienes, pese a conservar un empleo, no logran acceder a una jornada laboral suficiente para cubrir sus necesidades económicas.

Desde la administración de Axel Kicillof sostienen que la evolución de estos indicadores está directamente vinculada con la caída de la actividad económica y el impacto de las políticas nacionales sobre el aparato productivo, en un escenario marcado por conflictos industriales, reducción de planteles y cierre de establecimientos en distintos puntos de la provincia.