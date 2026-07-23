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Navone quedó eliminado en Kitzbühel: Halys rompió su mala racha ante argentinos y lo dejó sin semifinales

El tenista argentino cayó por 7-5 y 6-3 frente al francés Quentin Halys, quien nunca había derrotado a un jugador argentino en el circuito, y pese a la eliminación, el nuevejuliense continúa escalando posiciones en el ranking

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Mariano Navone no pudo sostener el envión de sus dos sólidas victorias en el ATP 250 de Kitzbühel y se despidió del torneo en los cuartos de final esta mañana, hora argentina.

El tenista de Nueve de Julio, perdió este jueves por 7-5 y 6-3 ante el francés Quentin Halys, que consiguió un triunfo histórico: logró su primera victoria frente a un tenista argentino tras haber perdido los seis antecedentes que registraba.

El bonaerense, ubicado en el puesto 47 del ranking ATP, llegaba con confianza luego de superar sin ceder sets al francés Alexandre Muller y al alemán Jan-Lennard Struff. Sin embargo, se encontró con una versión muy firme de Halys, quien hizo la diferencia con la potencia de su servicio y su derecha.

El francés, actual número 83 del mundo, conectó siete aces, ganó el 80% de los puntos con su primer saque y aprovechó tres de las seis oportunidades de quiebre que generó durante el encuentro. Incluso, una molestia en la rodilla obligó a solicitar asistencia médica, aunque el inconveniente no afectó su rendimiento en el tramo decisivo del partido.

Con este resultado, Halys avanzó a las semifinales de Kitzbühel por primera vez en la temporada y alcanzó su 17ª victoria de 2026, la mejor marca de su carrera en un mismo año. En la próxima instancia enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Sebastián Báez y el alemán Yannick Hanfmann.

Más allá de la derrota, Navone se marcha de Austria con un balance positivo. Gracias a su actuación, continúa escalando posiciones en el ranking, donde se ubica dentro del Top 45, y también se mantiene entre los 40 mejores de la Race 2026, consolidando su crecimiento en el circuito.

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