Mariano Navone debutó con una sólida victoria en Austria

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El tenista de Nueve de Julio, Mariano Navone, comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Kitzbühel, en Austria, al imponerse este lunes 20 de julio al francés Alexandre Muller y avanzar a los octavos de final del certamen.

En el tradicional Generali Open, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo en la pintoresca región del Tirol austríaco, Navone mostró un gran nivel y se llevó el triunfo por 6-4 y 6-0, en una hora y 22 minutos de juego.

Con esta victoria, el nuevejuliense se metió entre los 16 mejores del torneo y ahora espera por el ganador del duelo que disputarán este martes el alemán Jan-Lennard Struff y el kazajo Alexander Shevchenko, de donde saldrá su próximo rival.

Navone atraviesa un gran presente en el circuito y actualmente ocupa el 46º puesto del ranking ATP, consolidándose como el tercer argentino mejor ubicado detrás de Francisco Cerúndolo (20º) y Tomás Martín Etcheverry (31º).

Argentina cuenta actualmente con diez tenistas dentro del Top 100 del ranking mundial: Francisco Cerúndolo (20º), Tomás Etcheverry (31º), Mariano Navone (46º), Juan Manuel Cerúndolo (48º), Sebastián Báez (54º), Román Burruchaga (60º), Thiago Agustín Tirante (62º), Camilo Ugo Carabelli (72º), Marco Trungelliti (90º) y Francisco Comesaña (99º).