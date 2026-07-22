El Vaticano valida la fase diocesana de la causa del padre Mario Pantaleo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Dicasterio para las Causas de los Santos comunicó al R.P. Daniel Medina OAR, postulador de la causa, que el congreso ordinario del organismo, reunido en el Vaticano el 25 de junio, aprobó la validez jurídica de la investigación diocesana sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad del presbítero Mario José Pantaleo, sacerdote de la diócesis de Gregorio de Laferrere.

El paso confirma que la investigación realizada durante la fase diocesana, cerrada en junio de 2024, se ajustó estrictamente a las normas establecidas por la Santa Sede.

Reacciones y próximos pasos

La presidenta de la Asociación privada de fieles “Pbro. Mario Pantaleo”, Herminda Amibilia y Granson, expresó su alegría por la noticia y aseguró que continúan trabajando en la difusión de la vida y obra del padre Pantaleo, además de rezar por su pronta beatificación y canonización. Señaló que resulta muy gratificante que el dicasterio haya aprobado el minucioso trabajo realizado.

A partir de esta validación, el postulador solicitará al prefecto del dicasterio la designación de un relator, quien acompañará la elaboración de la positio, el documento central de la causa de beatificación. En ese texto se presentará una síntesis documentada de la vida del siervo de Dios, el ejercicio heroico de sus virtudes cristianas y los testimonios reunidos durante la investigación diocesana.

El estudio será examinado luego por los consultores históricos y teológicos del dicasterio y, más adelante, por los cardenales y obispos miembros del organismo. La decisión final sobre la declaración de “venerable” corresponde al Papa.

Vida y obra del padre Mario

El padre Mario nació el 1º de agosto de 1915 en Pistoia, Italia. Fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1944 en el seminario de Matera, donde celebró su primera misa.

En 1948 viajó a la Argentina tras conocer que el cardenal Antonio Caggiano, primer obispo de Rosario, había convocado sacerdotes para trabajar en su diócesis. Allí se dedicó al acompañamiento de enfermos como capellán en distintos hospitales. Entre 1957 y 1968 ejerció como capellán en nosocomios de la arquidiócesis de Buenos Aires.

De 1968 a 1991 entregó su vida a la obra que perdura en González Catán, en ese momento perteneciente a la diócesis de San Justo y hoy de Gregorio de Laferrere. Allí levantó la capilla Cristo Caminante y brindó servicios en sectores vulnerables de la sociedad, como la infancia, los ancianos y los pobres, ofreciendo oportunidades de educación, capacitación laboral, salud y deporte.

Legado en González Catán

La obra siguió creciendo y, al momento de su muerte, el padre Mario había impulsado un Centro Maternal Infantil, el Jardín de Infantes Nuestra Señora del Hogar, la Escuela Primaria y Secundaria del mismo nombre, el Policlínico Cristo Caminante, una Escuela de Formación Laboral y el Centro de Día para Adultos Mayores Nuestra Señora del Hogar.