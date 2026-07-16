Nuestra Señora del Carmen renueva la fe en la región: siete comunidades de la Diócesis de Nueve de Julio celebran sus fiestas patronales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La festividad de Nuestra Señora del Carmen volverá a convocar este jueves 16 a las comunidades de la Diócesis de Nueve de Julio, donde distintas parroquias y capillas celebrarán sus fiestas patronales con actividades religiosas y comunitarias.

Entre las localidades que tendrán celebraciones se encuentran Carlos Casares, Dennehy, Facundo Quiroga, General Villegas, Pasteur, Pellegrini y Valdés, donde la Virgen del Carmen es patrona y ocupa un lugar central en la vida de cada comunidad.

Facundo Quiroga celebra con procesión, misa y encuentro comunitario

En Facundo Quiroga, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen organizó una jornada especial de celebración.

Las actividades comenzarán a las 16 horas con la procesión por las calles de la localidad. Posteriormente se celebrará la Santa Misa, durante la cual también tendrá lugar la Primera Comunión de niños de la comunidad. La celebración estará a cargo del sacerdote Juan Camacho, quien viará desde Lincoln. A Pasteur asistirá el padre Juan Eduardo Carreras que irá desde esa misma ciudad.

La ceremonia contará con un momento especial bajo el lema “Cantar es orar dos veces”, con la participación de los talleres de canto colectivo de Facundo Quiroga y Martínez de Hoz, dirigidos por el profesor Danny Roldán.

Al finalizar, los asistentes compartirán un momento de camaradería con un chocolate comunitario. Desde la organización invitaron a quienes deseen colaborar a donar tortas, masas o gaseosas. Además, se realizará el tradicional sorteo de las mesas servidas.

Una advocación con más de siete siglos de historia

La devoción a Nuestra Señora del Carmen nació en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, donde los primeros ermitaños levantaron un santuario dedicado a la Virgen María.

La tradición recuerda que el 16 de julio de 1251 la Virgen se apareció a San Simón Stock, superior de la Orden Carmelita, entregándole el escapulario como signo de protección y de confianza en su intercesión. Desde entonces, esa fecha quedó establecida como su festividad.

La patrona del Ejército de los Andes

En la Argentina, la Virgen del Carmen tiene una fuerte vinculación con la historia nacional. El 5 de enero de 1817, el general José de San Martín la proclamó Generala del Ejército de los Andes, encomendándole la protección de la campaña libertadora.

Durante una ceremonia realizada en Mendoza le entregó simbólicamente su bastón de mando, gesto que quedó como uno de los momentos más significativos de la relación entre la fe y la gesta independentista. Hoy también es reconocida como patrona del Ejército Argentino.

Una jornada de fe

Cada 16 de julio miles de fieles participan de procesiones, celebraciones eucarísticas y encuentros fraternos para agradecer favores recibidos y poner bajo el amparo de la Virgen del Carmen a sus familias, el trabajo, la salud y la paz.

En la región, la festividad volverá a ser uno de los acontecimientos religiosos más importantes del calendario, reafirmando una tradición que se mantiene viva de generación en generación.