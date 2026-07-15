miércoles, julio 15, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
miércoles, julio 15, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
General

Plaza Belgrano fue una fiesta: una multitud nuevejuliense celebró el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Familias, jovenes, niños, adultos se dueron cita de manera espontánea para celebrar en comunidad ante la alegría que dio la selección nacional con una victoria histórica

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -


La Plaza Belgrano se convirtió en el gran escenario de los festejos tras la histórica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, un resultado que desató la alegría de cientos de vecinos que se acercaron con banderas, camisetas y todo el color celeste y blanco para celebrar un nuevo capítulo inolvidable del fútbol argentino

Familias enteras, jóvenes, niños y adultos coparon el sector del mástil en una verdadera fiesta popular. Entre bombos, cánticos y bocinazos, el grito que se escuchó una y otra vez fue: “¡Vamos Argentina!”, acompañado por un incesante clima de júbilo que se extendió durante toda la tarde y la noche.

En diálogo con Cadena Nueve, el médico Horacio Baglietto, ex presidente del Concejo Deliberante del distrito de Nueve de Julio, vestido con la bandera celeste y blanco, realizó un análisis del encuentro y destacó la reacción del seleccionado nacional.

“Argentina fue superior. En el segundo tiempo el equipo se rejuveneció con los cambios de Scaloni y fue claramente a buscar el partido. Inglaterra nos respetó mucho y, más allá del empate transitorio, el conjunto argentino mostró carácter, buen fútbol y terminó imponiéndose con justicia. La garra y el juego aparecieron en el momento justo.”

Baglietto también remarcó el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes y sostuvo que el plantel demostró tener variantes para resolver un partido de máxima exigencia.

Mientras tanto, la celebración continuaba en Plaza Belgrano. El celeste y blanco dominaba cada rincón: banderas flameando, camisetas de la Selección, abrazos, selfies y una emoción compartida por toda la comunidad nuevejuliense, que vivió una noche inolvidable.

El triunfo frente a Inglaterra volvió a unir a los argentinos en una misma pasión y, en 9 de Julio, la plaza fue el punto de encuentro de una multitud que celebró con orgullo y esperanza. Porque cuando la Selección gana, el país entero late al mismo ritmo.

Y una vez más, desde el corazón de la ciudad, el canto que resumió el sentimiento de todos fue uno solo:

¡Vamos Argentina!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6284

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR