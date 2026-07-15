Plaza Belgrano fue una fiesta: una multitud nuevejuliense celebró el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -



La Plaza Belgrano se convirtió en el gran escenario de los festejos tras la histórica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, un resultado que desató la alegría de cientos de vecinos que se acercaron con banderas, camisetas y todo el color celeste y blanco para celebrar un nuevo capítulo inolvidable del fútbol argentino

Familias enteras, jóvenes, niños y adultos coparon el sector del mástil en una verdadera fiesta popular. Entre bombos, cánticos y bocinazos, el grito que se escuchó una y otra vez fue: “¡Vamos Argentina!”, acompañado por un incesante clima de júbilo que se extendió durante toda la tarde y la noche.

En diálogo con Cadena Nueve, el médico Horacio Baglietto, ex presidente del Concejo Deliberante del distrito de Nueve de Julio, vestido con la bandera celeste y blanco, realizó un análisis del encuentro y destacó la reacción del seleccionado nacional.

“Argentina fue superior. En el segundo tiempo el equipo se rejuveneció con los cambios de Scaloni y fue claramente a buscar el partido. Inglaterra nos respetó mucho y, más allá del empate transitorio, el conjunto argentino mostró carácter, buen fútbol y terminó imponiéndose con justicia. La garra y el juego aparecieron en el momento justo.”

Baglietto también remarcó el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes y sostuvo que el plantel demostró tener variantes para resolver un partido de máxima exigencia.

Mientras tanto, la celebración continuaba en Plaza Belgrano. El celeste y blanco dominaba cada rincón: banderas flameando, camisetas de la Selección, abrazos, selfies y una emoción compartida por toda la comunidad nuevejuliense, que vivió una noche inolvidable.

El triunfo frente a Inglaterra volvió a unir a los argentinos en una misma pasión y, en 9 de Julio, la plaza fue el punto de encuentro de una multitud que celebró con orgullo y esperanza. Porque cuando la Selección gana, el país entero late al mismo ritmo.

Y una vez más, desde el corazón de la ciudad, el canto que resumió el sentimiento de todos fue uno solo:

¡Vamos Argentina!