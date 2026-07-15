Gran triunfo Argentino: Enzo Fernández y Lautaro Martínez llevaron a la Selección a la final

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La Selección Argentina escribió otra página inolvidable en su historia al derrotar este miércoles por 2 a 1 a Inglaterra y clasificarse a la gran final de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja tras el gol de Anthony Gordon para el seleccionado inglés. Sin embargo, la reacción albiceleste llegó en el tramo final del encuentro.

A los 85 minutos, Enzo Fernández marcó el empate con un potente remate desde fuera del área tras una asistencia de Lionel Messi. Cuando todo parecía indicar que el partido se encaminaba al tiempo suplementario, apareció Lautaro Martínez, quien conectó de cabeza un centro de Messi y selló el 2 a 1 definitivo en tiempo de descuento.

Con este resultado, Argentina se convierte en finalista del Mundial 2026 y buscará defender el título frente a España, en un duelo que promete emociones y que definirá al nuevo campeón del mundo.