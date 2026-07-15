Abren las inscripciones para nuevas capacitaciones laborales en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través del Espacio Emprendedor dependiente de la dirección de Educación, informó la apertura de las inscripciones para una nueva oferta de capacitaciones orientadas a la actualización laboral y la formación profesional de emprendedores y vecinos del distrito.

Las propuestas comenzarán el próximo 4 de agosto y se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, con una duración que variará entre dos meses y un cuatrimestre, según la capacitación elegida. Las clases se dictarán en diferentes días y horarios.

Las inscripciones pueden realizarse en la sede de la dirección de Educación, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas.

Entre las propuestas se encuentra el curso de Marketing Digital, que estará a cargo de la profesora Gisella Ballester y se dictará los jueves de 14 a 15.30 horas, entre agosto y noviembre. La capacitación tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para fortalecer la comunicación, promoción y comercialización de emprendimientos, abordando contenidos vinculados a estrategias de marketing, redes sociales, identidad de marca, ventas y herramientas digitales. Está destinada tanto a quienes participaron previamente de la capacitación “Aprendiendo a Emprender” como a personas interesadas en profesionalizar sus proyectos.

También se ofrecerá el curso de Fotografía Documental, a cargo del profesor Bauty Torres, que se desarrollará los lunes de 14 a 15.30 horas entre agosto y noviembre, brindando conocimientos específicos en esta disciplina.

Por otra parte, la profesora Melina Chela estará al frente de la capacitación “Ley de Contrato de Trabajo y su actualización”, que se dictará los martes de 19.30 a 21 horas durante los meses de agosto y septiembre, con el propósito de actualizar conocimientos sobre la normativa laboral vigente.

Desde el municipio señalaron que estas iniciativas forman parte de las acciones permanentes de formación y acompañamiento que impulsa la gestión local, con el objetivo de generar nuevos espacios de aprendizaje, fortalecer capacidades y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo laboral y productivo de la comunidad.