Cambios para licencias profesionales: convocan a realizar los trámites con anticipación

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La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio comunicó a la comunidad que, en el marco de las modificaciones introducidas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir, la Provincia de Buenos Aires aprobó el Convenio Específico de Delegación de Facultades para el Otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir con carácter interjurisdiccional para las clases C, D y E, mediante el Decreto Provincial N.º 3153/2025.

A partir de esta actualización normativa, desde el área se solicita a todos los conductores que cuenten con licencias profesionales que se acerquen con la debida anticipación a la fecha de vencimiento de su carnet al Centro de Emisión de Licencias correspondiente, con el objetivo de realizar los trámites necesarios de manera ágil y evitar demoras o inconvenientes.

Desde la dependencia municipal señalaron que continúan trabajando para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo régimen, brindando asesoramiento y acompañamiento a todos los conductores profesionales alcanzados por estas modificaciones.

Asimismo, recordaron que realizar el trámite con tiempo permitirá completar los requisitos establecidos por la nueva normativa y asegurar la continuidad de la habilitación para conducir en las categorías profesionales comprendidas.