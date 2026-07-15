Lucero y Márquez: ‘Hoy Argentina tiene que demostrar por qué es candidata'”

Cada mañana, el deporte tiene su lugar en “Modo Fútbol – La Pelota Nos Une”, el segmento deportivo que forma parte del programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

El espacio reúne las voces de Rubén Lucero, ex-arbitro de fútbol y comunicador deportivo, y Tato Márquez, entrenador de fútbol y analista del balón pie, quienes aportan análisis, experiencia y debate sobre la actualidad del fútbol nacional e internacional.

Este miércoles, previo al encuentro entre Argentina e Inglaterra, la conversación estuvo marcada por la contundente actuación de España frente a Francia. Ambos coincidieron en destacar la superioridad del conjunto español, no solo por el resultado sino, principalmente, por el nivel de juego exhibido durante gran parte del encuentro.

Lucero remarcó que lo que más llamó su atención fue la falta de reacción del seleccionado francés. “Francia fue una sombra. Uno sabe que los jugadores no se olvidan de jugar al fútbol, pero esta vez no encontraron respuestas. España fue ampliamente superior desde el juego”, expresó.

Por su parte, Márquez destacó la personalidad del equipo español y estableció un paralelismo con el estilo que intenta desarrollar la Selección Argentina. “España tiene una identidad muy parecida a la nuestra, con posesión de balón y paciencia, aunque logra acelerar el juego del mediocampo hacia adelante con una eficacia notable”, señaló.

Otro de los temas centrales fue la influencia del VAR y las nuevas interpretaciones arbitrales. Ambos coincidieron en que la tecnología aporta mayor justicia en muchas decisiones, aunque también consideraron que algunas interpretaciones, especialmente en posiciones adelantadas por centímetros, terminan quitándole espontaneidad al juego.

Durante el programa también analizaron las virtudes del seleccionado argentino, destacando el carácter competitivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el liderazgo que algunos futbolistas han asumido dentro del plantel.

“Argentina nunca deja de competir. Aunque no esté en su mejor versión futbolística, siempre encuentra jugadores que aparecen en los momentos importantes. Esa rebeldía es una de las grandes fortalezas del equipo”, sostuvieron.

Con un estilo distendido, anécdotas del fútbol de otras épocas y el análisis técnico de cada partido, “Modo Fútbol – La Pelota Nos Une” es un espacio de referencia para los amantes del deporte, acompañando cada jornada del Mundial y ofreciendo una mirada profunda sobre el juego.

El segmento seguirá mañana jueves 16 a las 8.30, en Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 FM y Visión Plus TV, llevando a la audiencia la pasión por el fútbol con información, análisis y opinión especializada.