Manuel Ieno destacó el liderazgo argentino en siembra directa y anunció una jornada técnica de Aapresid en Nueve de Julio

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El presidente de la Regional Nueve de Julio–Carlos Casares de Aapresid, Manuel Ieno, participó del programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde analizó la actualidad del sector agropecuario, el rol de la entidad en el desarrollo de nuevas tecnologías y la importancia de la conservación de los suelos.

Durante la entrevista, Ieno confirmó que integrantes de la regional participarán del Congreso de Aapresid que se desarrollará en Rosario durante los primeros días de agosto, un encuentro que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos y las innovaciones en materia de producción agropecuaria.

El dirigente explicó que el congreso contará con expositores de primer nivel y permitirá conocer experiencias de otros países, aunque remarcó que la Argentina también ocupa un lugar de referencia a nivel mundial.

“Nuestro país tiene muy buena tecnología y muy buenas técnicas de producción. Somos pioneros en la siembra directa y hoy buscamos que otros países adopten sistemas que fueron desarrollados y perfeccionados en la Argentina”, afirmó.

En ese sentido, destacó que técnicos vinculados a Aapresid trabajan en distintos países, entre ellos Sudáfrica e India, difundiendo las prácticas de agricultura sustentable desarrolladas en el país.

Ieno recordó que la siembra directa representó un cambio profundo para la producción agrícola argentina, tanto por el incremento en la productividad como por el impacto positivo en la conservación del suelo.

“La siembra directa significó un cambio muy importante, no solamente para alcanzar mejores niveles de producción, sino también para cuidar el recurso suelo”, señaló.

Al referirse a la evolución del sistema, explicó que inicialmente se trabajaba con la cobertura de rastrojos de cosechas anteriores para disminuir la erosión provocada por el agua y el viento. Sin embargo, indicó que la tecnología fue avanzando hacia esquemas aún más sustentables.

“Hoy la tendencia es mantener el suelo siempre vivo. Ya no hablamos solamente de dejar rastrojos, sino de incorporar cultivos de cobertura que favorecen la actividad biológica del suelo, promoviendo bacterias, hongos y otros organismos que mejoran su funcionamiento”, explicó.

Según detalló, estas prácticas permiten generar sistemas agrícolas más estables, capaces de sostener los rendimientos en el tiempo y de responder mejor frente a escenarios climáticos adversos, como los períodos de sequía registrados en los últimos años.

Finalmente, Ieno adelantó que este viernes 17 de julio se realizará una jornada técnica en la Sociedad Rural de Nueve de Julio, donde se abordarán distintos temas vinculados a la producción sustentable y las nuevas tecnologías aplicadas al agro. El encuentro estará abierto a productores y personas interesadas en conocer las últimas tendencias del sector.