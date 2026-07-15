Atlético 9 de Julio competirá en el Torneo Argentino Femenino +50 en Corrientes

El Club Atlético 9 de Julio confirmó la participación de su equipo de Newcom femenino categoría +50 en el Torneo Argentino, que se disputará desde el viernes 17 hasta el domingo 19 en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes.

La delegación emprenderá viaje este jueves con destino a la sede del certamen, que tendrá como escenario el Estadio San Juan Bautista. La competencia es organizada por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), la Federación Correntina de Newcom y autoridades provinciales.

En la categoría femenina +50 participarán doce equipos provenientes de distintos puntos del país. Los representantes llegarán desde las provincias de Buenos Aires (tres equipos), Corrientes (cuatro), Misiones (dos), Entre Ríos, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El torneo se desarrollará con una primera fase en la que los doce equipos serán distribuidos en tres zonas. Al finalizar esta instancia, los ocho mejores clasificarán a la fase final, que incluirá los cruces eliminatorios hasta definir al campeón del certamen.

Atlético 9 de Julio representará a la ciudad con el siguiente plantel: Daniela Aniasi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini, Claudia Muñoz y Maricel Oyarzábal. La dirección técnica estará a cargo de Susana Reale.

Con esta participación, el conjunto nuevejuliense afrontará uno de los compromisos más importantes de la temporada, llevando la representación de la institución y de la ciudad a una competencia de alcance nacional.