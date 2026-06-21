Atlético 9 de Julio se consagró campeón invicto en Ranchos

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Este fin de semana se desarrolló en la ciudad de Ranchos, partido de General Paz, un torneo de Newcom categoría mixto +50 que reunió a seis equipos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una destacada actuación, el Club Atlético 9 de Julio se quedó con el título de manera invicta, reafirmando el gran presente de esta disciplina en la institución.

El certamen se disputó bajo el sistema de todos contra todos y contó con un muy buen nivel competitivo. El conjunto nuevejuliense, conocido como “Kosiucos”, fue superando cada compromiso con solvencia. En su debut derrotó al representativo de La Plata por 15-7 y 15-8, mientras que luego venció a Florencio Varela por 15-8 y 15-3.

Posteriormente, se impuso al equipo local de Ranchos en un encuentro más exigente, por 14-16, 15-9 y 10-4. Más tarde logró otra valiosa victoria frente a Las Flores, tras recuperarse de un primer set adverso para ganar por 13-15, 15-9 y 10-5.

Gracias a estos resultados, Atlético llegó a la final para enfrentar a Porteño Indomables, equipo del Club Alberdi del barrio porteño de Caballito. Allí, el conjunto de 9 de Julio mostró nuevamente un gran nivel de juego y se quedó con el triunfo por 15-7 y 17-16, coronándose campeón invicto y sumando un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Más allá del carácter extraoficial de la competencia, el torneo representó una exigente prueba de preparación para el próximo Torneo Argentino de Newcom, que se disputará en Santiago del Estero.

El plantel campeón estuvo integrado por Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Verónica Mallemaci, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Maricel Oyarzábal, Diego Diez, Marcelo González y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale.