Atlético 9 de Julio fue subcampeón en el Torneo Provincial femenino +50

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El equipo femenino +50 de Newcom del Club Atlético 9 de Julio tuvo una destacada actuación en el Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Vóley, a través de su Secretaría de Newcom, al alcanzar el segundo puesto en la competencia desarrollada el pasado sábado en el CEF Nº 101 de la ciudad.

A pesar de no poder contar con su formación completa, el conjunto nuevejuliense mostró un muy buen nivel durante toda la jornada. En su primer compromiso enfrentó al equipo del CEF 101, en un encuentro muy equilibrado. Atlético se quedó con el primer set por 15 a 9, pero el local reaccionó y ganó el segundo por 15 a 11. En el tie break, el CEF se impuso por 10 a 6 para quedarse con el partido.

Lejos de bajar el rendimiento, el equipo del Club Atlético se recuperó con tres victorias consecutivas. Superó con claridad a Las Escorpionas, de Salliqueló, por 15-6 y 15-6; luego derrotó a Independiente de Tandil por 15-12 y 15-6; y finalmente venció a Las Fénix, de Las Flores, por 15-10 y 15-11.

Estos resultados le permitieron finalizar el certamen en el segundo lugar de la clasificación general, consolidando una destacada participación en un torneo que reunió a equipos de distintos puntos de la provincia.

El plantel estuvo integrado por Daniela Aniassi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini y Marisel Oyarzábal. La dirección técnica estuvo a cargo de Marcelo Dicasolo, quien reemplazó en esta oportunidad a Susana Reale, ausente por encontrarse de viaje.

Desde el Club Atlético 9 de Julio expresaron sus felicitaciones al equipo por el desempeño demostrado y por representar a la institución con compromiso y espíritu deportivo.