Mariano Navone sigue firme en Canadá: gran remontada ante Vacherot y pase a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal

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Mariano Navone volvió a dar una muestra de carácter este miércoles al derrotar al monegasco Valentin Vacherot y clasificarse para la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal, uno de los torneos más importantes de la gira sobre superficie dura antes del US Open. El argentino reaccionó tras un comienzo complicado, elevó notablemente su nivel desde el segundo set y terminó imponiendo su solidez desde el fondo de la cancha.

Vacherot, un rival de gran crecimiento en el circuito y que llegó a ser una de las revelaciones de la temporada tras conquistar el Masters 1000 de Shanghái 2025, arrancó con mucha agresividad. Sin embargo, Navone ajustó su servicio, redujo los errores no forzados y comenzó a dominar los peloteos largos, logrando una valiosa remontada para sellar la victoria.

El triunfo del nuyevejuliense tiene un valor especial porque confirma la adaptación de Navone a las canchas rápidas, una superficie en la que viene mostrando una evolución importante. Además, le permite seguir sumando puntos importantes en el ranking ATP y ganar confianza de cara a la gira norteamericana.

Ahora, el argentino espera en la tercera ronda a Arthur Fils quien derrotó Zachary Svajda, 6-4- 3-6 y 6-1 en un partido que definirá la continuidad en Montreal.

Con esta victoria, Mariano Navone mantiene viva la ilusión de seguir avanzando en un torneo que reúne a las principales figuras del circuito y continúa demostrando que puede competir de igual a igual frente a rivales de primer nivel.