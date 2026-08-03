La lluvia vuelve a frenar a Mariano Navone en Montreal: el debut ante Berrettini quedó suspendido

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La lluvia volvió a convertirse en la gran protagonista del Masters 1000 de Montreal y frustró el esperado debut del argentino Mariano Navone, oriundo de Nueve de Julio, frente al italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del certamen canadiense.

El encuentro, que había sido reprogramado para este lunes 3 de agosto luego de las suspensiones de ayer del inicio del torneo, apenas pudo comenzar. Tras una extensa demora provocada por las malas condiciones climáticas, ambos tenistas salieron finalmente a la cancha, pero cuando solamente se había disputado el primer game, un nuevo aguacero obligó al juez de silla a detener el partido y enviar a los jugadores nuevamente a los vestuarios.

Las precipitaciones han complicado el desarrollo del Masters 1000 desde el primer día de competencia, provocando retrasos y modificaciones constantes en la programación. La organización mantiene en suspenso el cronograma mientras espera una mejora en las condiciones meteorológicas para reanudar los encuentros pendientes.

Para Navone, actual N.º 44 del ranking ATP, el duelo representa un desafío importante frente al experimentado Berrettini, ubicado en el puesto 41 y uno de los jugadores más peligrosos sobre superficie rápida. Sin embargo, el clima ha impedido que el choque pueda desarrollarse con normalidad.

Hasta el momento, la organización del torneo no confirmó un horario definitivo para la reanudación del partido. Todo dependerá de la evolución del tiempo en Montreal, donde el pronóstico continúa anunciando lluvias para gran parte de la jornada, situación que podría seguir alterando el calendario del certamen.

El Masters 1000 de Montreal, una de las citas más importantes de la gira norteamericana previa al US Open, vive un comienzo marcado por el mal tiempo. Mientras jugadores y aficionados esperan una mejora del clima, Mariano Navone deberá seguir aguardando para concretar su estreno en una edición del torneo que, por ahora, tiene a la lluvia como principal rival.