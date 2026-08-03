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Reparación de ochavas: el Municipio inició un plan de mejoras en distintos sectores de la ciudad

La primera intervención se desarrolla en la esquina de avenida Mitre y Mendoza. Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento del espacio público y continuarán de manera progresiva en otros puntos de Nueve de Julio

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, puso en marcha un plan de reparación y acondicionamiento de ochavas en diferentes esquinas de la ciudad, con el propósito de mejorar la seguridad vial y optimizar el estado de la infraestructura urbana.

Las primeras tareas comenzaron en la intersección de avenida Mitre y Mendoza, donde personal municipal lleva adelante trabajos de recuperación de la ochava. La intervención busca mejorar las condiciones de circulación tanto para peatones como para conductores, favoreciendo una mayor visibilidad en el cruce y un tránsito más seguro.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos señalaron que las tareas continuarán desarrollándose de manera paulatina en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellas esquinas que presentan un mayor grado de deterioro o requieren tareas de mantenimiento.

El plan contempla la puesta en valor de estos espacios urbanos, fundamentales para garantizar una circulación ordenada y preservar la infraestructura vial. Además, las obras apuntan a brindar mejores condiciones de accesibilidad y reforzar la seguridad en las intersecciones.

Estas acciones se enmarcan en el programa de mejora del espacio público que impulsa la gestión municipal, con intervenciones destinadas a mantener en buen estado la infraestructura de la ciudad y ofrecer a los vecinos entornos más seguros, funcionales y ordenados.

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