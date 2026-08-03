La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda la actualización obligatoria del Registro de Proveedores 2026

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Compras, recordó que se encuentra en marcha el proceso de actualización anual del Registro de Proveedores Municipales correspondiente al ejercicio 2026. Desde el área aclararon que el trámite es obligatorio únicamente para aquellos proveedores que todavía no hayan realizado la actualización durante el presente año. Quienes ya hayan presentado la documentación exigida no deberán volver a efectuar el trámite.

El municipio detalló que la documentación requerida varía según la condición fiscal y comercial de cada proveedor. En el caso de los comercios con local de venta al público, depósito o taller, será necesario presentar la habilitación municipal vigente.

Para las personas físicas se solicita el Formulario 1, la constancia de inscripción en ARCA, la constancia de ARBA o del Convenio Multilateral CM05 con acuse de recibo, el Formulario 35 certificado por entidad bancaria en caso de modificar la cuenta de pago y, cuando corresponda, la habilitación del Ministerio de Salud. Las personas jurídicas deberán presentar, además del Formulario 1, el estatuto social, la última acta de designación de autoridades, la constancia de inscripción en ARCA, la documentación impositiva correspondiente y la habilitación sanitaria cuando resulte aplicable. Los profesionales, en tanto, deberán presentar el Formulario 1, constancias de inscripción en ARCA y ARBA, y el Formulario 35 únicamente si solicitan un cambio de cuenta bancaria.

La documentación deberá presentarse dentro de los 60 días corridos desde la recepción de la notificación, en la Oficina de Compras y Contrataciones, ubicada en Libertad 934. Para consultas, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Compras a través del correo [email protected] o al teléfono 02317-610000, interno 139.