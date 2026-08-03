Capacitación gratuita en manipulación segura de alimentos para carnicerías

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La Municipalidad de Nueve de Julio, mediante la Dirección General de Bromatología, llevará adelante una nueva capacitación gratuita sobre Manipulación Segura de Alimentos destinada a carniceros y trabajadores del rubro alimenticio. La iniciativa forma parte de las acciones orientadas a promover la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de los servicios que presta el sector comercial.

El curso estará a cargo de profesionales del Departamento IACTA del Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA), quienes brindarán herramientas y conocimientos fundamentales para garantizar prácticas adecuadas en la elaboración, conservación y comercialización de alimentos.

La propuesta corresponde al 2° Curso Presencial de Manipulación Segura de Alimentos y se desarrollará los días 11, 13, 18, 20 y 21 de agosto, en el horario de 13 a 16 horas. Durante las jornadas se abordarán aspectos esenciales vinculados con la higiene, la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

La participación será libre y gratuita, aunque requerirá inscripción previa a través del formulario disponible mediante el código QR difundido oficialmente por el municipio.

Desde la Dirección General de Bromatología destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones, ya que contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria, fomentar las buenas prácticas de manipulación y ofrecer mayores garantías tanto para los comerciantes como para los consumidores.