El programa Municipio Cercano llega a El Provincial con servicios, asesoramiento y actividades para los vecinos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El programa Municipio Cercano continuará su recorrido por las localidades del distrito y este miércoles 5 de agosto llegará a El Provincial, donde ofrecerá una amplia agenda de servicios, asesoramiento y actividades destinadas a facilitar el acceso de los vecinos a distintas áreas del Gobierno Municipal.

La jornada se desarrollará entre las 9 y las 12 horas en la Delegación Municipal. Durante ese horario, diferentes dependencias municipales brindarán atención personalizada, responderán consultas y acercarán herramientas vinculadas a trámites, promoción comunitaria y servicios esenciales.

Entre las actividades previstas, el área de Educación Vial realizará charlas para estudiantes de los niveles primario y secundario, con el objetivo de fomentar hábitos seguros y promover el respeto por las normas de tránsito. En tanto, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atenderá consultas y reclamos relacionados con las relaciones de consumo.

La propuesta también incluirá acciones de Gestión Ambiental, con encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente. Paralelamente, personal de Actividades Económicas y Producción recorrerá los comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial, además de visitar instituciones locales para fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar la documentación correspondiente.

Otro de los servicios destacados será la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, destinada a reforzar la prevención y el cuidado de la salud animal. Asimismo, el área de Licencias de Conducir otorgará turnos para renovaciones y ofrecerá capacitaciones a quienes deban tramitar por primera vez su licencia.

Como novedad, en esta edición se sumará la participación de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que brindará asesoramiento general a los vecinos que lo requieran.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal busca fortalecer el contacto directo con los habitantes de cada localidad, acercando servicios y respuestas a los barrios y facilitando el acceso a las distintas áreas de gestión.