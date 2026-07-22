Gran triunfo de Mariano Navone en Kitzbühel

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Mariano Navone continúa demostrando un gran nivel en la gira europea sobre polvo de ladrillo. El tenista oriundo de Nueve de Julio venció este miércoles al alemán Jan-Lennard Struff por un contundente 6-0 y 6-3, resultado que le permitió clasificarse a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, en Austria.

El argentino dominó el encuentro de principio a fin, imponiendo un ritmo de juego que su rival nunca pudo contrarrestar. Navone llegó a encadenar diez games consecutivos, una muestra del alto nivel que exhibió durante gran parte del partido.

Con un sólido rendimiento desde el fondo de la cancha y una gran efectividad en los momentos clave, el nuevejuliense resolvió el compromiso en sets corridos y ratificó su condición de uno de los protagonistas del certamen austríaco.

De esta manera, Navone sigue avanzando en el ATP 250 de Kitzbühel y buscará ahora un lugar en las semifinales, con la ilusión de continuar sumando triunfos y confianza en una superficie que potencia sus mejores virtudes.

Este jueves, Navone ya tiene rival: enfrentará al francés Quentin Halys por un lugar en semifinales.