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Corte programado de energía de la CEyS afectará a un sector de la ciudad

Cooperativa Mariano Moreno hizo saber este miércooles que la interrupción del servicio se realizará entre las 8 y las 11 por tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” (CEyS) informó que este miércoles 22 de julio, entre las 8:00 y las 11:00 horas, se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en un sector de la zona urbana de la ciudad de Nueve de Julio.

La interrupción del servicio responde a trabajos de mantenimiento sobre la red eléctrica y comprenderá el área delimitada por la cooperativa en el plano difundido oficialmente, correspondiente a un sector urbano de la ciudad.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el período en que se extenderán las tareas y recordaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados hasta nuevo aviso.

La Cooperativa destacó que estas intervenciones forman parte de las tareas periódicas destinadas a garantizar un servicio eléctrico más seguro y confiable.

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