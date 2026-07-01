Mariano Navone quedó eliminado en Wimbledon y se terminó la participación argentina en la primera ronda

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Mariano Navone, el joven tenista de Nueve de Julio, quedó eliminado este miércoles en la primera ronda de Wimbledon tras caer frente al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 6-7 (6-8), 6-3 y 7-6 (7-4). De esta manera, el nuevejuliense cerró la participación del tenis masculino argentino en el tercer Grand Slam de la temporada.

Con la derrota de Navone, la delegación nacional completó una estadística preocupante: los nueve tenistas argentinos que ingresaron al cuadro principal masculino fueron eliminados en su debut, una situación que no se registraba desde la edición 2010 del tradicional torneo londinense.

La superficie de césped volvió a representar un desafío para los jugadores argentinos, históricamente formados sobre polvo de ladrillo. La velocidad de la pelota, el bajo pique y las dificultades para adaptarse a las condiciones propias del pasto influyeron en una actuación colectiva muy por debajo de las expectativas.

Una de las mayores sorpresas fue la temprana eliminación de Francisco Cerúndolo, quien llegaba en un gran momento tras consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s, torneo preparatorio sobre césped. Sin embargo, el mejor argentino del ranking fue derrotado en sets corridos por el español Jaume Munar.

En el cuadro femenino también hubo resultados adversos. Nadia Podoroska quedó eliminada en la primera ronda, mientras que Solana Sierra fue la única argentina que logró avanzar y continúa en competencia.

El flojo desempeño obligó a mirar las estadísticas históricas. La última vez que todos los representantes masculinos argentinos habían quedado eliminados en la ronda inicial de Wimbledon fue en 2010, cuando tampoco lograron avanzar Juan Ignacio Chela, Eduardo Schwank, Horacio Zeballos, Máximo González y Leonardo Mayer.

Para el tenis argentino, Wimbledon continúa siendo una asignatura pendiente. La mejor actuación nacional en la era moderna sigue siendo la final alcanzada por David Nalbandian en 2002, cuando llegó al partido decisivo antes de caer frente al australiano Lleyton Hewitt.

Para Nueve de Julio, la presencia de Mariano Navone en el cuadro principal volvió a representar un motivo de orgullo. Aunque esta vez no pudo avanzar de ronda, el tenista nuevejuliense continúa consolidándose como uno de los principales exponentes del tenis argentino en el circuito internacional.