Despistó un camión sobre la Ruta 65 a la altura de Dudignac: trabajaron Bomberos, Policía y personal de Salud

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Un camión que transportaba mercaderías despistó este miércoles por la madrugada mientras circulaba por la Ruta Provincial 65, a la altura de Dudignac.

El hecho se registró alrededor de las 5.45 de la mañana y, de acuerdo con las primeras informaciones, las condiciones de la calzada, mojada por las lluvias registradas en las últimas horas y la alta humedad, podrían haber influido en la pérdida de control del vehículo.

El conductor, que viajaba solo, no sufrió lesiones.

Tras el alerta, los Bomberos Voluntarios de Dudignac acudieron al lugar para realizar tareas de auxilio y trabajar en el operativo de seguridad. Las labores se llevaron adelante de manera conjunta con personal de la Policía y del Hospital de Dudignac.

Desde el cuartel de Bomberos de esa localidad informaron que la salida del móvil se produjo a las 5:50, con regreso a las 7:00. En el operativo intervino el Móvil Nº 8, con seis efectivos a cargo del Ayudante Principal Leandro López.