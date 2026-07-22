Pediatras advierten sobre el avance de la adicción a las pantallas y las apuestas online en adolescentes

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La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una advertencia sobre el avance de las conductas adictivas vinculadas al uso excesivo de pantallas y al acceso cada vez más fácil a las plataformas de apuestas online. La entidad remarcó que, si bien el uso frecuente de dispositivos no implica necesariamente una adicción, la pérdida de control constituye una señal de alerta que no debe ser ignorada.

“No todo uso frecuente de pantallas constituye una adicción, pero toda pérdida de control es una señal de alerta clara“, señalaron desde la SAP al presentar un informe destinado a familias, docentes y profesionales de la salud.

Cuáles son las señales de alarma

Entre los principales indicadores que pueden advertir una alteración de la conducta, la entidad menciona:

Mentiras para ocultar el tiempo frente a las pantallas o las apuestas.

Irritabilidad cuando se limita el acceso al celular o a internet.

Aislamiento social y abandono de actividades recreativas.

Cambios bruscos de humor.

Dificultades para controlar el tiempo de uso de dispositivos o juegos online.

Según explicaron los especialistas, estas conductas pueden afectar especialmente a niños y adolescentes, etapa en la que el desarrollo emocional y social requiere experiencias presenciales, vínculos familiares y actividades físicas que muchas veces quedan desplazadas por el uso intensivo de las pantallas.

Un casino al alcance de un clic

La SAP también puso el foco en la expansión de las plataformas de apuestas online y los casinos virtuales, que permiten acceder a juegos de azar desde cualquier teléfono celular o computadora.

“El acceso a los juegos de azar ya no exige que los jóvenes salgan de sus casas; hoy se encuentra al alcance de un clic en sus pantallas“, advirtieron desde la entidad.

La facilidad para registrarse y apostar, sumada a la constante exposición a publicidad en redes sociales y plataformas digitales, genera un escenario que preocupa a los profesionales de la salud por el riesgo de desarrollar hábitos compulsivos desde edades cada vez más tempranas.

Uno de cada tres adolescentes ya apostó alguna vez

Durante la presentación del informe, la médica pediatra Silvina Pedrouzo recordó que, de acuerdo con datos de Kids Online Argentina, uno de cada tres niños y adolescentes realizó alguna apuesta online al menos una vez, un dato que refleja la creciente naturalización de esta práctica entre los más jóvenes.

“Desde la Sociedad Argentina de Pediatría buscamos poner este tema sobre la mesa para analizar su impacto en el bienestar emocional de las infancias y brindar herramientas de prevención aplicables tanto en los hogares como en la consulta médica”, sostuvo la especialista.

La prevención, el principal desafío

Desde la SAP remarcaron que la prevención debe comenzar en el ámbito familiar y continuar en las escuelas, promoviendo el diálogo y el pensamiento crítico por encima de las prohibiciones sin explicación.

Los especialistas recomiendan establecer límites claros para el uso de dispositivos, acompañar a los adolescentes en su actividad digital, fomentar actividades deportivas, recreativas y sociales, y conversar abiertamente sobre los riesgos económicos y para la salud mental que implican las apuestas online.

El objetivo, señalaron, es detectar a tiempo las señales de alarma y evitar que el uso de la tecnología o el juego deje de ser una actividad recreativa para convertirse en una conducta adictiva con consecuencias sobre el desarrollo, el rendimiento escolar y los vínculos familiares.