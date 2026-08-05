Nueve de Julio inició el proceso de autodiagnóstico de MUNA en un encuentro de UNICEF Argentina

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El Municipio de Nueve de Julio formó parte del primer encuentro presencial del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF, el Grupo Pharos y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que reunió a representantes de 37 distritos bonaerenses para dar inicio a una nueva etapa de diagnóstico destinada a fortalecer las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

La jornada se desarrolló este martes 4 de agosto en la sede de UNICEF Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la participación de la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, y la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Dra. Juliana Langoni, quienes representaron al municipio nuevejuliense.

El encuentro marcó el comienzo del proceso de autodiagnóstico que llevarán adelante los municipios incorporados al programa durante 2026. A través de esta herramienta, cada distrito podrá relevar la realidad de las infancias y adolescencias en su territorio para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y ajustadas a las necesidades de cada comunidad.

Durante la actividad, desarrollada bajo modalidad híbrida, se presentó la metodología de trabajo que acompañará el proceso, incluyendo el formulario de autodiagnóstico, el esquema de asistencia técnica que brindarán UNICEF y Grupo Pharos, y espacios de intercambio de experiencias entre los municipios participantes.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la promoción de la participación adolescente como un eje central del programa, con el objetivo de incorporar las voces de los jóvenes en la planificación y definición de las políticas públicas que los involucran.

La apertura estuvo encabezada por Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF; Natalia Lima, referente MUNA del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; y Mercedes Palmas, representante del Grupo Pharos.

El programa MUNA busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante el acompañamiento técnico y la planificación participativa. Entre sus principales objetivos se encuentran el fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos, la mejora en el acceso a los servicios de salud, educación y protección social, la promoción de entornos libres de violencia, el impulso a la inclusión y la equidad, y la participación activa de adolescentes en los procesos de toma de decisiones.

Con su participación en esta instancia, el Municipio de Nueve de Julio reafirmó su compromiso de continuar articulando acciones con organismos provinciales e internacionales para consolidar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el distrito.