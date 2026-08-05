Un docente nuevejuliense advirtió desde la Patagonia sobre el debate en el Senado por la venta de tierras a extranjeros

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El docente nuevejuliense Braian Laxagueborde, actualmente radicado en la provincia de Chubut, se refirió al debate que se desarrolla en el Congreso de la Nación en torno a las modificaciones impulsadas sobre la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, normativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

En diálogo con el programa radial Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Laxagueborde, quien se desempeña como profesor de Historia en Esquel y Trevelin, sostuvo que en la Patagonia la discusión genera una fuerte repercusión, especialmente en sectores vinculados a la defensa de la soberanía y del ambiente.

“En esta región los temas de soberanía y minería movilizan mucho a la sociedad. Son cuestiones que se viven de cerca y que forman parte del debate cotidiano”, señaló.

El docente explicó que, según su visión, la eventual flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros podría facilitar un mayor avance sobre recursos considerados estratégicos.

“Estamos hablando de territorios donde existen importantes recursos hídricos, energéticos y productivos. Creemos que discutir únicamente el porcentaje de tierras que pueden adquirir extranjeros deja de lado el debate de fondo, que es el de la soberanía”, expresó.

Durante la entrevista también hizo referencia a la presencia de grandes propietarios privados en la Patagonia, mencionando casos como los grupos Benetton y Lewis, y sostuvo que la concentración de extensiones de tierra genera discusiones históricas en la región.

Laxagueborde recordó que la Ley 26.737 fue sancionada en 2011 con el objetivo de establecer límites a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros y consideró que las modificaciones actualmente en análisis representan “un cambio profundo” en ese esquema regulatorio.

Asimismo, confirmó que distintas organizaciones sociales, ambientales y vecinos convocaron a movilizaciones en ciudades patagónicas como Esquel y Trevelin para manifestar su postura frente al tratamiento legislativo de la iniciativa. Según indicó, también se prevén actividades similares en otras localidades del país, entre ellas 9 de Julio.

Finalmente, el docente remarcó que, a su criterio, el debate trasciende las diferencias partidarias.

“La soberanía no pertenece a un partido político. Es una discusión que involucra el futuro del país y de sus recursos estratégicos”, concluyó.

La iniciativa en debate propone modificar aspectos de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que desde 2011 establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. El proyecto genera posiciones contrapuestas entre quienes consideran que facilitaría inversiones y quienes advierten sobre posibles impactos en materia de soberanía y control de recursos naturales.