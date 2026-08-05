Día de la Virgen de las Nieves: una devoción con más de 1.600 años de historia que también tiene fuerte arraigo en la Argentina

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Cada 5 de agosto, miles de fieles en distintos países conmemoran el Día de la Virgen de las Nieves, una de las advocaciones marianas más antiguas del cristianismo, cuyo origen se vincula a un hecho considerado milagroso ocurrido en Roma durante el siglo IV.

Según la tradición católica, un matrimonio romano de la nobleza, que no tenía descendencia, pidió a la Virgen María una señal para saber cómo destinar sus bienes. La respuesta llegó con una inesperada nevada sobre el monte Esquilino, en pleno verano europeo, el 5 de agosto del año 358. En ese lugar se levantó el primer templo dedicado a esta advocación, antecedente de la actual Basílica de Santa María la Mayor.

Con el paso de los siglos, la devoción a la Virgen de las Nieves se expandió por numerosos países de Europa y posteriormente llegó a América, donde hoy continúa siendo motivo de celebraciones religiosas, peregrinaciones y fiestas patronales.

Fuerte presencia en la Argentina

En nuestro país, la Virgen de las Nieves tiene un lugar destacado en la historia. Es patrona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la época fundacional y existen registros de su celebración desde el año 1611. Además, su imagen formó parte de los primeros símbolos de la ciudad y aún hoy es recordada en distintas celebraciones religiosas.

También es patrona de San Carlos de Bariloche y de las actividades de montaña en Mendoza. En Esquel, cada año cientos de peregrinos participan de una tradicional caminata hacia el santuario ubicado en el Parque Nacional Los Alerces, una manifestación de fe que combina espiritualidad, naturaleza y turismo religioso.

Una celebración que trasciende fronteras

La festividad de la Virgen de las Nieves se celebra en numerosos países como España, México, Perú, Colombia y Venezuela, donde cada 5 de agosto se realizan procesiones, romerías, misas y actividades culturales en su honor. Incluso existe una capilla dedicada a esta advocación en la base argentina Belgrano II, en la Antártida, considerada el lugar de culto mariano más austral del planeta.

La Virgen de las Nieves continúa siendo, más de dieciséis siglos después de su origen, un símbolo de fe y esperanza para millones de creyentes en todo el mundo, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones y culturas.