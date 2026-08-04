Más de 50 atletas participaron del “Duatlón Lincoln 2026”

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La Municipalidad de Lincoln informó que el domingo se realizó con éxito el “Duatlón Lincoln 2026: Viví el desafío” en el Parque Municipal General San Martín. La largada fue en el “Óvalo del Bosque” y convocó a alrededor de 50 atletas locales y de la región. Organizado por la nueva comisión de la Agrupación Ciclismo Lincoln junto a la Dirección de Deportes, el circuito tuvo 27 km: 5 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y 2,5 km finales a pie.

Compitieron deportistas de Arenales, Los Toldos, Vedia, Colón, Quiroga, Ameghino, Junín y Carlos Casares, entre otras ciudades. D